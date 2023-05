Cuneo, due amici accusati di aver picchiato un uomo agli Ex Lavatoi: una condanna

Tre anni e sei mesi di reclusione ciascuno, era stata questa la pena chiesta dal pubblico ministero nei confronti di D.S. e E.L., due trentenni monregalesi accusati di aver picchiato a sangue un uomo durante una serata agli Ex-Lavatoi nell’aprile del 2019 (LEGGI QUI).

Il giudice Marco Toscano ha assolto il primo per non aver commesso il fatto e condannato E.L. a otto mesi di reclusione, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla corresponsione di una provvisionale di 6mila euro. Il risarcimento danno sarà da quantificare in separato giudizio.

La difesa della vittima, un quarantacinquenne costituitosi parte civile, aveva chiesto la corresponsione di una provvisionale di 10.500 euro e, in via equitativa, il corrispondersi di 25mila euro e, qualora fosse stata concessa la sospensione condizionale, che questa venisse subordinata alla provvisionale o al risarcimento danno.

Di contro, i legali avevano domandato al giudice l’assoluzione dei loro assistiti in quanto E.L. ammettendo la sua responsabilità nel corso del procedimento e confessando di aver tirato un pugno alla vittima, avrebbe agito come legittima difesa putativa, cioè ritenendo erroneamente che quell’uomo appartenesse alla comitiva di ragazzi con cui poco prima aveva avuto un diverbio. Il trentenne ha già provveduto a versare una somma di denaro come forma di risarcimento.

Quanto alla posizione di D.S, per la difesa, il ragazzo al momento dell’aggressione, non si sarebbe trovato lì’, ma come anche sostenuto dallo stesso, sarebbe solo intervenuto per placare gli animi.