Cambiare gli infissi di casa per risparmiare energia: vantaggi e dati statistici

L'efficienza energetica è diventata un tema sempre più importante negli ultimi anni, soprattutto considerando l'impatto che l'utilizzo di risorse energetiche non rinnovabili può avere sull'ambiente. Tra le varie tecniche per ridurre i consumi energetici, la sostituzione degli infissi di casa con nuovi infissi e serramenti di ultima generazione è senza dubbio una delle soluzioni più efficaci. In questo articolo esploreremo i vantaggi di questa scelta e forniremo dati statistici sul risparmio energetico che si può ottenere.

Prima di tutto, è importante capire come funziona il processo di trasmissione del calore attraverso gli infissi. Le finestre sono una delle principali fonti di dispersione del calore in una casa, soprattutto se si tratta di vecchi infissi in legno o alluminio. Questi materiali non hanno una grande capacità isolante e permettono alla temperatura interna della casa di disperdersi verso l'esterno. Questo significa che, durante l'inverno, il calore prodotto dai sistemi di riscaldamento viene disperso attraverso le finestre, mentre durante l'estate il calore esterno penetra all'interno della casa, costringendo a utilizzare sistemi di raffreddamento per mantenere una temperatura confortevole.

La sostituzione dei vecchi infissi con nuovi infissi e serramenti di ultima generazione può risolvere il problema della dispersione del calore. I nuovi infissi sono realizzati in materiali altamente isolanti, come il PVC o l'alluminio a taglio termico, e sono dotati di un vetro speciale a bassa emissività che riduce la quantità di calore che passa attraverso la finestra. In questo modo, la temperatura interna della casa rimane costante, riducendo i consumi energetici per il riscaldamento ed il raffreddamento.

Ma qual è il risparmio energetico effettivo che si può ottenere sostituendo i vecchi infissi con i nuovi?

L’abbiamo chiesto ad Alberto Malerba, titolare della ditta Malerba Infissi di Padova che dal 1986 produce serramenti in alluminio:

“ La sostituzione degli infissi può portare a un risparmio energetico annuo del 15-20%.“

Questo dato è confermato anche da altre ricerche condotte in Italia, che indicano un risparmio energetico annuo del 10-20% grazie alla sostituzione degli infissi.

Giusto per citarne un paio abbiamo la ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova: "Il contributo degli infissi nel risparmio energetico degli edifici", e quella di ENEA: "Infissi ad alte prestazioni energetiche".

Da non scordare, la sostituzione degli infissi può portare anche ad un miglioramento del comfort abitativo, grazie alla riduzione delle dispersioni di calore e al conseguente miglioramento dell'isolamento acustico.

Ma quanto costa sostituire gli infissi di casa con nuovi infissi e serramenti di ultima generazione?

I costi dipendono dal tipo di infisso scelto e dalle dimensioni della finestra, ma in generale si può stimare una spesa di circa 200-400 euro al metro quadrato. Tuttavia, questo costo può essere ammortizzato in pochi anni grazie al risparmio energetico ottenuto e può aumentare il valore della casa, rendendola più appetibile sul mercato immobiliare nel caso si scegliesse di venderla in futuro.

In conclusione, la sostituzione degli infissi di casa con nuovi infissi e serramenti di ultima generazione può portare a un notevole risparmio energetico, migliorando il comfort abitativo e riducendo i consumi energetici per il riscaldamento e il raffreddamento. I nuovi infissi sono realizzati in materiali altamente isolanti e dotati di vetri speciali a bassa emissività, che riducono la quantità di calore che passa attraverso la finestra. I costi della sostituzione degli infissi possono sembrare elevati, ma vengono ammortizzati in pochi anni grazie al risparmio energetico ottenuto e all'aumento del valore della casa.

Se si vuole contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e risparmiare sui costi energetici, la sostituzione degli infissi è sicuramente una scelta da prendere in considerazione.