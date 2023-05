Europoll: una storia di carni nostrane pregiate che dura da oltre 75 anni

La produzione di carne avicola italiana è da sempre riconosciuta come un’eccellenza a livello internazionale. Grazie alle tecniche tradizionali e alla severità dei controlli qualità, la carne avicola nostrana, apprezzata anche all’estero, rappresenta un vero e proprio gioiello produttivo e gastronomico del nostro Paese.

L'impegno dei produttori e degli allevatori italiani, unito alle innovazioni e agli studi di settore, hanno permesso di mantenere elevati standard di qualità, garantendo ai consumatori prodotti sicuri, pregiati e gustosi.

In questo contesto la Società Agricola Europoll si distingue per l'allevamento di specie di nicchia, la cui filiera a tracciabilità garantita e l'utilizzo di alimentazione naturale e senza antibiotici, ne fanno un esempio di eccellenza nella produzione di carne avicola italiana.

Passione, impegno e rispetto rigoroso delle norme vigenti: le qualità di Europoll

L’ambito della produzione e lavorazione di carni, in Italia, si caratterizza da un gran numero di aziende e società agricole a conduzione familiare. Un esempio è proprio Europoll , azienda a conduzione familiare che da oltre 75 anni si dedica all'allevamento di specie avicole di nicchia, garantendo prodotti di altissima qualità e gusto.

La passione e l'impegno dei fondatori, Giacomo Costamagna e della sua famiglia, hanno permesso a Europoll di diventare un punto di riferimento nel settore della carne nostrana pregiata.

Ciò che distingue l’azienda dalle altre sul mercato è proprio la capacità di aver investito, anno dopo anno, sulla costruzione di una filiera a tracciabilità garantita e sull'utilizzo di alimentazione naturale senza antibiotici per i propri animali, offrendo ai consumatori finali prodotti di eccellenza sicuri e gustosi.

Saperi della tradizione e tecniche dell’innovazione: un mix di successo

Il successo nella produzione di alimenti di alta qualità, come la carne avicola, richiede una combinazione di saperi tradizionali e tecniche innovative. Da un lato la conoscenza delle tradizioni culinarie e agricole del proprio territorio è essenziale per garantire prodotti autentici e di qualità. Dall'altro, invece, l'innovazione tecnologica e scientifica permette di migliorare costantemente la produzione, aumentando l'efficienza e la sicurezza del processo.

Nel settore della carne avicola italiana, i produttori e gli allevatori hanno saputo sfruttare questa sinergia creando prodotti di altissimo livello, apprezzati in tutto il mondo.

Europoll rappresenta un esempio di questo mix di successo, dal momento che ha maturato un know-how grazie al quale ha acquisito una profonda conoscenza delle razze nostrane a lenta crescita e dell'utilizzo delle tecniche di allevamento all'avanguardia.

Vigilanza, controllo e qualità: i principi cardine delle produzioni avicole nostrane

Il mondo dell'allevamento avicolo è in continua evoluzione. Ciò nonostante il settore produttivo di nicchia continua ad operare restando fedele a tre principi fondamentali: vigilanza, controllo e qualità.

La vigilanza, in particolare, è la parola d'ordine essenziale per garantire la salute degli animali e la sicurezza del prodotto finale. I produttori sono impegnati nella prevenzione e nel controllo di malattie, grazie a protocolli rigorosi e controlli periodici.

Grazie a queste attenzioni quotidiane il consumatore può contare su un prodotto finale di alta qualità, nonché rispondente alle aspettative più esigenti. Ogni fase della produzione, infatti, viene attentamente monitorata per garantire un benessere sostenibile collettivo, cioè per l’animale, per l’ambiente e per il consumatore.

La qualità dei prodotti avicoli allevati in questo modo, in conclusione, è il risultato di una produzione responsabile, che si riflette nella fiducia del consumatore felice di poter contare su un prodotto realmente genuino.