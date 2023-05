La Bulgaria chiede soluzioni ai danni fatti dai corridoi di solidarietà per l’Ucraina

I cosiddetti “corridoi di solidarietà”, inventati dalla UE per aiutare i produttori ucraini a esportare le loro merci e tenere viva l’economia del Paese, hanno provocato gravi squilibri negli Stati vicini. Infatti, non hanno funzionato da semplici canali di transito, come nelle intenzioni dei benefattori europei, ma di fatto hanno permesso di liberalizzare l’import-export con l’Ucraina e di inondare i mercati dei Paesi adiacenti con prodotti ucraini a basso costo. Le anomalie sono vistose e pericolose per la stabilità di interi settori, ma nessuno sembra voler intervenire seriamente. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il viceministro bulgaro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Georgi Sabev chiede con forza che la Commissione prenda provvedimenti. La Bulgaria, e poi la Polonia, l’Ungheria e la Slovacchia hanno applicato limitazioni in modo unilaterale per salvare i loro prodottori agroalimentari, ma ora serve un intervento generale e duraturo. Il viceministro si chiede dove è finita la solidarietà che dovrebbe esistere anzitutto dentro la stessa Unione Europea. Ora basta compensazioni finanziarie agli Stati membri, occorre rivedere i meccanismi di solidarietà verso l’Ucraina. La Bulgaria vuole che nella lista dei prodotti ucraini vietati o limitati siano inseriti gli articoli strategici per il suo settore agroalimentare. Si parla di latticini, olio di girasole, prodotti di apicoltura. Anche gli altri Paesi possono proporre altrettanto, ma l’importante è giungere a una decisione che guardi le conseguenze di lungo termine. Sabev infatti avverte che i problemi oggi sofferti dagli Stati dell’Europa orientale presto potrebbero riflettersi anche su quella occidentale.