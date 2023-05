Perché gli analisti si aspettano che Sparklo (SPRK) batta Tezos (XTZ) e Stacks (STX) nei guadagni assoluti

Ethereum ha fatto molta strada e ha molti progetti costruiti sulla sua blockchain. Con il passaggio a PoS e i vari aggiornamenti per migliorare la scalabilità, Ethereum ha lasciato la concorrenza molto indietro.

Gli esperti suggeriscono che la maggior parte dei layer-1 che miravano a sfidare Ethereum ora hanno poche speranze di successo. Di conseguenza, gli investitori precedentemente interessati a progetti layer-1 come Tezos (XTZ) e Stacks (STX) si stanno rivolgendo a criptovalute più recenti, come Sparklo, che offrono casi d'uso più unici.

La prevendita per la trasparenza di Sparklo è un grande successo per gli investitori

Avete sentito parlare di Sparklo (SPRK)? Ultimamente sta facendo scalpore nella scena delle criptovalute. Attualmente in fase di prevendita, Sparklo (SPRK) ha già registrato un'impennata della domanda, portando il suo prezzo da 0,015 a 0,017 dollari.

Di cosa si tratta? Sparklo (SPRK) ha un interessante caso d'uso che sta attirando gli investitori. L'obiettivo è quello di aiutare i piccoli investitori ad acquistare oro, argento e platino frazionandoli come NFT.

E non è tutto: Sparklo (SPRK) sta conquistando gli investitori con la sua trasparenza, sottoponendosi a un audit completo da parte dell'InterFi per il suo contratto intelligente.

Si dedica anche all'equità, bloccando la liquidità per 100 anni per garantire il coinvolgimento del team anche dopo la prevendita. Sparklo (SPRK) è una società da tenere d'occhio.

Tezos (XTZ) può essere progettato per evitare le forchette, ma non basta

Tezos (XTZ) può avere un punto di forza nella sua incapacità di essere biforcato. Tuttavia, la realtà è che Tezos (XTZ) rimane solo un'altra criptovaluta di livello 1 che cerca di competere con Ethereum.

Con la posizione di mercato dominante di Ethereum, è difficile immaginare che Tezos (XTZ) possa fare passi significativi nel raggiungere nuovi massimi o offrire rendimenti che cambino la vita agli investitori.

Detto questo, alcuni vedono ancora del potenziale in Tezos (XTZ) e credono che alla fine possa affermarsi come uno dei principali attori del mondo delle criptovalute. Solo il tempo ci dirà se Tezos (XTZ) riuscirà a superare gli ostacoli e a posizionarsi per un successo duraturo.

I detentori di Tezos (XTZ) stanno comunque diversificando i loro portafogli e Sparklo (SPRK), la nuova criptovaluta in prevendita, ne è uno dei maggiori beneficiari.

Il caso d'uso di Stacks (STX) potrebbe non ottenere molta trazione - gli analisti

Stacks (STX) è una criptovaluta che sta guadagnando terreno sul mercato grazie al suo caso d'uso unico. Il suo obiettivo è quello di consentire agli sviluppatori di creare contratti intelligenti su Bitcoin, un concetto rivoluzionario.

Questa criptovaluta ha il potenziale per creare una sinergia perfetta tra la criptovaluta più popolare al mondo e i contratti intelligenti.

Tuttavia, gli analisti sono scettici sul fatto che Stacks (STX) possa guadagnare trazione a lungo termine a causa del forte caso d'uso del Bitcoin come potenziale riserva di valore.

Sebbene Stacks (STX) sia interessante, gli investitori potrebbero trarre vantaggio dalla diversificazione del loro portafoglio di criptovalute verso altre criptovalute per una migliore ripartizione del rischio. Per esempio, gli analisti prevedono che Sparklo (SPRK), ancora in fase di prevendita, supererà Stacks (STX).

Questo perché, a parte la debolezza del caso d'uso, il market cap di Stacks (STX) è già troppo grande. Inoltre, la comunità di Stacks (SPRK) non è abbastanza rumorosa su Internet da creare clamore.

