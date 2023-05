Una giornata al mare con mamma e papà

L'estate è senza dubbio una delle stagioni preferite dai bambini. La scuola è chiusa, c'è tanto tempo libero, fa caldo e finalmente si può rimanere a giocare fuori fino a tardi, perchè le giornate si sono allungate. Un vero Paradiso! Ma quando fa molto caldo, uno dei modi per combattere l'arsura è senza dubbio andare al mare, e trascorrere una giornata all'insegna del relax e del riposo.

Per i piccoli, di casa, però, una lunga giornata al mare, può diventare davvero uno strazio, qualcosa di estremamente tedioso e di cui farebbero volentieri a meno.

Bisogna arrivare ad un compromesso, e fare in modo che le ore passate sul bagnasciuga possano essere piacevoli e divertenti, sia per i genitori che per i bambini. Ecco quindi che i giocattoli, anche in questo caso, si rivelano degli imprescindibili alleati per le famiglie, con la spiaggia che si trasforma di colpo in una stanza dei giochi outdoor, con passatempi di ogni genere, dai classici paletta e secchiello ai gonfiabili di ogni foggia e colore.

Tra un castello di sabbia, un tuffo in acqua e una partita a racchettoni, la giornata potrebbe dunque risultare piacevole, certo, ma l'estate è lunga, e diventa vitale, a questo punto, offrire ai bambini delle alternative valide e differenti ai classici passatempi da spiaggia.

Idea: perchè non portare con sé, al mare, il mini camion elettrico che è arrivato in regalo a Natale? Il piccolo lo aveva chiesto espressamente, nella sua letterina, quindi il buon Santa Claus aveva esaudito il suo desiderio, e il piccolo camion era diventato il suo passatempo preferito.

Questi mezzi di trasporto in miniatura, infatti, sono l'ideale per giocare all'aperto, e sono concepiti per affrontare anche i terreni più irregolari. Ma non tutti i camion sono uguali. I migliori si possono trovare da BabyCar, la concessionaria di veicoli elettrici per bambini più grande d'Europa, che offre ai suoi piccoli clienti diversi modelli di camion giocattolo, dotati di optional unici e divertenti, ma soprattutto super sicuri.

Sul catalogo online BabyCar, nella sezione dedicata, è possibile trovare diverse tipologie di camion, a partire dal classico autoarticolato, con la motrice e la sezione posteriore per l'aggancio del rimorchio, perfetto per giocare anche sulla spiaggia, grazie alle ruote in EVA, super resistenti, e agli ammortizzatori, per una guida fluida e sicura su qualsiasi superficie.

C'è poi il camion dei Vigili del Fuoco, divertente e colorato, che offre ai più piccoli un'esperienza di gioco diversa, grazie anche al kit del perfetto pompiere in dotazione, con caschetto protettivo, zainetto ed estintore. Un vero gioco da grandi, che permetterà al bambino di vivere ogni volta una nuova avventura, per un'estate davvero fantastica, all'insegna del divertimento. Con il benestare di mamma e papà.