Passeggiata in notturna al chiaro di luna a Occa di Envie

Le associazioni culturali ‘I Argic e La Torre nel Parco, con il patrocinio del comune di Envie, in collaborazione con la Compagnia & Rete del Buon Cammino propongono la prima edizione della passeggiata in notturna al chiaro della luna piena sulla strada che conduce al piccolo santuario dedicato alla Madonna della Neve sulla collina della frazione Occa (m. 753), bellissimo punto panoramico del Mombracco dal quale si può ammirare tutta la pianura fino al saluzzese e al torinese. L’evento: sabato 6 maggio alle ore 19,30 ritrovo in piazza Santa Maria in frazione Occa di fronte alla chiesa parrocchiale; sarà possibile consumare un aperitivo nella tipica trattoria La Tana dell’Orso ; ore 20,30 partenza e trasferimento in auto verso la località di Pian Civallero (m. 568); continuazione a piedi lungo la strada che conduce al punto panoramico del sito del santuario dedicato alla Madonna della Neve (m. 753) nonché dove sono state allestite le ormai famose falesie conosciute da tutti gli appassionati “free climbers”; cena al sacco aspettando la luna piena; ritorno previsto per le ore 23,00 circa. E’ consigliato, anche se non indispensabile, l’utilizzo di una torcia o di una pila frontale. La passeggiata non è assolutamente difficoltosa, libera ed accessibile a tutti lungo una strada che è in parte asfaltata ed in parte sterrata. Per ogni informazione restano a disposizione gli accompagnatori : Manuela Chialvo tel. 340 6439131 - Luca Midulla tel. 333 1198825 – Giulio Ghirardotto tel. 338 5069642, nonché i riferimenti ufficiali info@argic.it e latorrenelparco@gmail.com. Si ricorda anche che venerdì sera 5 maggio alle ore 20,30 nella sala convegni del Quartiere, ex caserma Mario Musso in piazza Montebello a Saluzzo, la Compagnia & Rete del Buon Cammino presenterà, accompagnata dalle musiche di Enrico Sabena, i programmi, le attività svolte, i progetti che l’associazione stessa ha nel cassetto e soprattutto le sue aspirazioni. “La serata servirà a riannodare e riattivare quel dialogo arricchente che sempre abbiamo mantenuto con associati, amici, associazioni ed enti territoriali” comunica sul sito della compagnia il suo presidente Andrea Crosetti ricordando che l’invito è esteso a tutti, in particolare a coloro che credono che “camminando si apre il cammino”.