TEDxCuneo, parla il team partnership: “Molte aziende locali attratte dai vali dell’evento”

“Senza direzione artistica non c’è contenuto, senza comunicazione non ci sono partecipanti, senza logistica non si può gestire l’evento ma è altrettanto chiaro che se in un qualunque progetto non c’è un team che si occupa di trovare fondi, non è possibile supportare il lavoro degli altri gruppi e realizzare l’evento”.



Una realizzazione ovvia, ma tutt’altro che trascurabile. E che arriva da Michela Bertaina, referente del ‘team partnership’ di TEDxCuneo. L’abbiamo sentita – assieme a Davide Bonino e Valeria Campana - in vista della terza edizione dell’evento, in programma per sabato 6 maggio a Cuneo, nell’ex chiesa di San Francesco.



“Il team partnership è il gruppo grazie al quale l’evento diventa sostenibile e concretizzabile – racconta Michela - ; cerchiamo di instaurare relazioni con le realtà del territorio che vadano oltre la mera sponsorizzazione economica, creando un rapporto di scambio e confronto continuativo e il più possibile duraturo”.



Per questa terza edizione lo staff ha intessuto partnership con diverse aziende del territorio che erogano beni e servizi principalmente con l’intenzione di rendere la versione cuneese di TEDx ‘il più locale possibile’, ma anche con soggetti capaci di contribuire supportando l’evento a livello economico. “L’obiettivo – aggiunge Michela – è far comprendere alle aziende l’importanza di associare il proprio brand ai valori promossi da TEDx supportando attività di questo tipo volte ad aprire la propria mente delle persone con 'idee che vale la pena condividere'. E’ un 'lavoro' che non finirà mai, ma ci siamo riusciti e ci stiamo riuscendo”.



“Fin dalla prima edizione abbiamo iniziato a coinvolgere le attività che conoscevamo in prima persona, spiegando i valori del progetto – racconta ancora Michela - . L’idea è puntare sempre allo scambio, al confronto, al dialogo continuativo e alla critica costruttiva se necessario. Nel corso del tempo abbiamo realizzato anche campagne di promozione di ricerca partner, e molte aziende si sono proposte di loro spontanea volontà in quanto interessate a supportare il progetto. Un gran risultato: non è per niente facile far capire l’importanza di questo genere di evento e l’opportunità di aprire la mente e le orecchie a nuovi spunti di riflessione. Scogli non banali da superare soprattutto nel nostro terriorio, ma ci sono realtà molto aperte in questo senso”.



Un’operazione proficua il cui successo si deve sicuramente all’intero gruppo di TEDxCuneo. Ma anche alla direzione – partita dalla seconda edizione dell’evento – della stessa Michela: “Era vario tempo che pensavo di realizzare un TEDx itinerante per le Langhe, quando, attraverso una speaker della prima edizione, sono venuta a sapere dell’iniziativa che era già messa in atto su Cuneo non ho potuto che propormi per entrare nel team”.



“Ogni anno, come TEDxCuneo, apriamo la possibilità, a chi ha voglia di fare e mettersi in gioco, di entrare a far parte del team; è chiaro che le richieste sono sempre tantissime e è necessario filtrare perchè gestire persone in un team così grande non è assolutamente banale, soprattutto se fatto nel proprio tempo libero. Quest’anno abbiamo aggiunto tre ragazze nuove nel team partnership, devo dire che si sono integrate perfettamente con gli altri membri e sono state un ottimo supporto assieme a chi fa parte del team sin dalla prima edizione e senza cui tutto questo non sarebbe possibile. Un team eterogeneo sotto tutti i punti di vista ma la cosa che adoro maggiormente e che mi rende fiera e orgogliosa di farne parte e di portare avanti insieme a loro questo progetto è lo spirito di cooperazione, scambio, confronto, crescita, supporto e stimolazione reciproca che si è sviluppato in relativamente poco tempo nel l’ottica del raggiungimento degli obiettivi del team”.



“Nel team partnership siamo nove membri totali, persone pronte a sostenersi sempre con grande disponibilità e professionalità nei confronti dei partner nonostante sia un’attività portata avanti nel proprio tempo libero – aggiunge Michela - ; questo è il grande valore di TEDxCuneo: creare un ambiente vivo, dinamico, improntato alla crescita in cui ci si possa mettere in gioco e sfidarsi portando avanti un progetto con persone che condividono gli stessi valori e che vogliono generare un impatto concreto nella propria realtà”.