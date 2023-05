Confartigianato Cuneo, firmato l'accordo sulla contribuzione delle imprese alla cassa edile

In piedi da sinistra: Vincenzo Battaglia (Filca Cisl), Nicola Gagino (Fillea Cgil), Alessandro Dao e Luciano Gandolfo (delegati alla contrattazione edile di Confartigianato Cuneo)

A seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia ed affini Artigiano, Confartigianato Imprese Cuneo e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto in data odierna, mercoledì 3 maggio, il verbale di accordo che recepisce il CCRL appena siglato e riduce la contribuzione delle imprese alla Cassa Edile, rimodulando le prestazioni erogate dalla stessa al fine di renderle più fruibili dai dipendenti e dalle loro famiglie.

Commentano i Presidenti di Categoria ed Area Edilizia di Confartigianato Imprese Cuneo Giuseppe Trossarello e Pietro Marco Bertolotti: «L’accordo di oggi chiude un’importante stagione di trattativa che ha visto le imprese ed i dipendenti al centro. Con questo accordo, abbiamo voluto rendere le prestazioni in Cassa Edile al passo con i tempi, avendo sempre un occhio di riguardo per le nostre imprese. C’è ancora tanto da fare ma desideriamo ringraziare le parti sociali per l’impegno profuso. Questa è la dimostrazione che insieme si può fare meglio».

Soddisfazione anche da parte delle Organizzazioni Sindacali Feneal Uil nel segretario territoriale Salvatore Correnti, Filca Cisl nel segretario generale Vincenzo Battaglia, Fillea Cgil nel segretario generale Nicola Gagino, i quali congiuntamente esprimono la propria soddisfazione dichiarando come «l’accordo siglato oggi raggiunge un grande risultato che dà risposte anche ai lavoratori del comparto artigiano della nostra provincia e rimodula le prestazioni in Cassa Edile, rendendole fruibili ed appetibili ai dipendenti ed alle loro famiglie».