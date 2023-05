Fossano, studenti del Vallauri in Spagna per un Erasmus+ sulla sostenibilità

La scuola superiore Vallauri di Fossano ha dato la possibilità ad alcuni suoi studenti di partecipare all'esperienza Erasmus+, con l'obiettivo di sviluppare nuova consapevolezza sui temi della sostenibilità e condividere buone pratiche. I ragazzi sono stati divisi in due gruppi e hanno visitato le scuole Heilig Hartinstituut Heverlee a Leuven, in Belgio, e l'IES Turaniana a Roquetas de Mar, in Andalusia, partecipando a incontri e attività sul tema della sostenibilità.

In Belgio, i giovani hanno visitato la città di Leuven e hanno partecipato a una presentazione sull'economia circolare, organizzata da Vlaanderen Circulair, e a una lezione sui progetti della città di Leuven per rendere le scuole più sostenibili. I ragazzi hanno anche partecipato ad attività all'aria aperta e hanno fatto una visita guidata sulla pianificazione urbana sostenibile.

In Spagna, invece, gli studenti hanno partecipato a diverse attività, tra cui lezioni di yoga per sostenere il benessere psicofisico, una visita ad un'azienda biotech impegnata nella ricerca sull'agricoltura sostenibile e una cerimonia per seppellire una capsula del tempo, per verificare se gli obiettivi di sostenibilità saranno stati raggiunti in 10 anni. I ragazzi hanno anche fatto un'escursione al Parco Naturale di Cabo de Gata e hanno praticato kayak e snorkeling.

L'esperienza Erasmus+ ha permesso ai ragazzi di vivere un'esperienza unica, di scoprire nuove culture e modi di pensare, di stringere amicizie e di migliorare le proprie competenze linguistiche. Ma soprattutto ha permesso loro di acquisire nuove conoscenze e consapevolezza sull'importanza della sostenibilità, tema di grande attualità e di grande importanza per il futuro di tutti.

Il programma Erasmus+ rappresenta una grande opportunità per gli studenti per sviluppare la propria formazione culturale, sociale e professionale, per aprirsi al mondo e sviluppare competenze utili per il loro futuro. La scuola superiore Vallauri di Fossano, insieme alle scuole straniere con cui collabora, dimostra così la propria attenzione e impegno nei confronti dei propri studenti e della formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, l'esperienza Erasmus+ rappresenta un'opportunità unica per acquisire nuove conoscenze e sviluppare la propria consapevolezza sulle grandi sfide che il nostro pianeta deve affrontare.