Cuneo Volley, Matteo Staforini si presenta: "La pressione dovrà essere il nostro stimolo" (VIDEO)

Presentato nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio, il nuovo libero di Cuneo Volley, Matteo Staforini.

20 anni, di Bergamo, Staforini giunge a Cuneo dopo la stagione giocata alla Top Volley Cisterna, squadra di A1 nella quale è stato il secondo libero alle spalle di un ex biancoblu, Damiano Catania.

Due volte Campione Europeo con la maglia azzurra, Matteo ha vestito anche la maglia della Top Volley Milano ed è cresciuto nei Diavoli Rosa di Brugherio.

"So di approdare in una piazza esigente, come giusto che sia per la tradizione che ha questa società - le sue parole -, ma sono contento di questa pressione. Il nostro compito sarà quello di andare in campo e dare tutto per i tifosi di Cuneo"

Di seguito il video integrale della conferenza stampa di presentazione, svoltasi presso la sede dello sponsor Puliservice di Borgo San Dalmazzo, dove ad accogliere il nuovo libero c'erano anche il Vice presidente Adriano Giordana e il figlio Alessandro, partners e soci di Cuneo Volley.