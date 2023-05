Il Roero ha il suo "distretto del cibo": "Uniti per valorizzare le nostre eccellenze alimentari"

Con delibera dello scorso 28 aprile l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha riconosciuto ufficialmente ai sensi del Regolamento regionale n. 4 del 13 novembre 2020 'Individuazione e disciplina dei Distretti del Cibo', il Distretto del cibo e del vino Langhe - Monferrato e il Distretto del cibo del Roero e dato comunicazione al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste per l'iscrizione all’albo nazionale dei Distretti del Cibo.

Il Distretto del cibo del Roero comprende 24 Comuni (23 nel Cuneese e Cisterna d’Asti) e ha come ente capofila l’Associazione valorizzazione Roero. Coinvolge l’Associazione Sindaci del Roero, il Mercatoortofrutticolo del Roero, l’Associazione per i Paesaggi vitivinicoli Langhe Roero Monferrato, le associazioni agricole Coldiretti, Cia, Confagricoltura del Cuneese, Confartigianato Cuneo, l’Associazione commercianti Albesi, l’Ascom Bra.

[Silvio Artusio Comba, presidente Associazione Sindaci del Roero]

Ne abbiamo parlato proprio con uno degli “attori” che ha promosso la nascita del Distretto, il presidente dell’Associazione Sindaci del Roero e sindaco di Monticello d’Alba Silvio Artusio Comba.

Dopo il via libera della Regione al Distretto, che cosa avverrà?

“Siamo alle fasi preliminari. Si dovrà costituire un ente gestore che farà da tramite fra i possibili finanziamenti regionali, statali ed europei, e chi ne potrà usufruire. L’ente dovrà comunicare alle aziende agricole, commerciali e artigiane interessate le possibilità dei finanziamenti, e stimolare i progetti che evidenzieranno le caratteristiche del nostro territorio, creeranno benessere e ci differenzieranno. L’ente avrà dunque compiti informativi, di consulenza, così come funzioni di facilitatore, affinché si generi un brand riconoscibile con un marchio per la produzione dei prodotti di qualità certificata da proporre sui mercati nazionali e internazionali. Per la prima volta si creerà un contatto con benefici immediati fra enti pubblici e aziende private".

Quale sarà il ruolo dei Comuni?

"Mi lasci confessare che è un bel segnale l’accordo che vede il Roero unito e coeso in vista di un obiettivo comune. Quel che vado dicendo da tempo è che per trasmettere la sensazione di benessere e di qualità all’esterno occorre che si sentano bene per primi proprio i cittadini del Roero. Pertanto aver lavorato in sintonia con tanti sindaci e tante amministrazioni mi ha fatto davvero piacere. Per il momento i costi di creazione e gestione dell’ente sono a carico della Regione. I Comuni interverranno in un secondo momento. Sarà importante comunicare correttamente che il Distretto del Cibo permetterà di valorizzare meglio i prodotti agroalimentari roerini e di renderli più visibili e conosciuti".

Le aziende dovranno partecipare ai bandi, dunque.

"Esatto. Presenteranno i loro progetti e in base agli obiettivi otterranno i finanziamenti, parte a fondo perduto, parte in prestito, dipenderà dalla tipologia del bando. Le finalità sono quelle di promuovere uno sviluppo omogeneo delle filiere agroalimentari presenti nell’area attraverso un piano di attività condiviso: gli operatori privati avranno comunque sempre l’appoggio dell’ente pubblico. Ad oggi in Piemonte sono tre i Distretti del cibo riconosciuti con il nuovo regolamento regionale, caratterizzati per le produzioni di vini di qualità Docg e Doc, per le eccellenze agroalimentari certificate Dop, Igp e Pat, per le peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali. Il nostro Roero ne fa parte a pieno titolo".