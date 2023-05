Corsa in montagna: al "Giro di Pollone" doppietta della Pod.Valle Varaita con gli azzurri Mattio e Giolitti

La 40ma edizione del Giro di Pollone, di domenica 30 aprile, organizzata dall’AS Gaglianico 1974, era valida come seconda prova del Campionato Regionale Assoluto, e come seconda prova del CDS di corsa in montagna.

Nella prova femminile, su percorso di 9,3km, successo della junior Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) che, avendo vinto anche la prima prova di Cervasca, mette matematicamente l’ipoteca sul titolo regionale di categoria, essendo tre le prove complessive. Oltre 30 secondi il suo margine sulla seconda classificata, Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita), anche le classe 2004 e quindi juniores. Terzo gradino del podio per Eufemia Magro (ASD Dragonero), prima della categoria F2 e al comando del campionato regionale assoluto.

Al maschile, su percorso di 11,8km, doppietta della Pod. Valle Varaita con la coppia azzurra Elia Mattio e Simone Giolitti, nell’ordine, davanti a tutti e distaccati di 20 secondi tra loro. Giolitti, avendo preso parte anche alla prova di Cervasca, dove si classificò secondo, è attualmente al comando del campionato regionale. Terza piazza per Alessandro Ferrarotti (ASD Climb Runners), che precede Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita) e Nicolà Fontana (Fulgor Prato Sesia).

Tra gli juniores, sul percorso della prova femminile, successo dell’azzurrino Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia), che chiude con circa quattro minuti di vantaggio sul valdostano Jacopo Gregori (Atl. Monterosa); terzo posto per Francesco Italia (ASD Dragonero), secondo dei piemontesi, davanti ad Alessandro Rollone (GSD Genzianella).

Nella classifica del Trofeo Eco Piemonte, al momento, per quello che riguarda le società, Pod. Valle Varaita guida su GS Fulgor Prato Sesia e GSA Valsesia; la stessa classifica si ripropone per il Campionato di Società.

Nella classifica individuale, Simone Giolitti precede Nicolò Fontana (GS Fulgor Prato Sesia) e Carlo Torello Viera (GSD Genzianella).

Al femminile, al comando attualmente Eufemia Magro su Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti) e Maria Giovanna Cerutti (GSA Valsesia) con Bonino e Lora Moretto saldamente in testa tra gli juniores.