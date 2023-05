A Cervasca gli incontri per la ‘Psicologia di comunità’: coinvolte famiglie, educatori, bambini e ragazzi

Si partirà dalla serata di oggi (giovedì 4 maggio), a Cervasca, con le attività legate alla comunità e alla sfera tematica del sociale: una serie di iniziative concertate dal Comune, dalla cooperativa Valdocco, dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, dall’istituto di Psicologia Individuale A.Adler e dall’I.C. di Cervasca.



Il ciclo d’incontri ‘Insieme per crescere’ - dedicato a genitori con bambini dagli 0 agli 8 anni e parte del progetto ‘Psicologia di comunità’ - inizierà proprio stasera alle 20.30 con l’appuntamento dedicato ai capricci e ai bisogni dei bambini con le psicologhe e psicoterapeute IPI Veronica Lo Sapio e Jessica Sidoli. Si proseguirò poi sabato 20 maggio dalle 10 alle 12.30 con ‘Giochiamo insieme’, il laboratorio ludico per bambini e genitori a cura degli operatori dell’Istituto Adler e della Coop.Animazione Valdocco. Appuntamento conclusivo giovedì 8 giugno alle 20.30: dedicato ai genitori, sarà incentrato sulla “giostra delle emozioni” e vedrà gli interventi degli psicologi e psicoterapeuti IPI Luca Burdisso e Beatrice Piscitello. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il salone comunale locale.



Da lunedì 8 maggio attivo lo spazio di ascolto e dialogo per educatori

Il progetto ‘Psicologia di Comunità’ ha promosso, in favore di tutte le figure educative presenti sul territorio cervaschese, uno spazio di ascolto e dialogo, di supporto e di consiglio per cercare di gestire al meglio questo ruolo nei confronti di bambini e ragazzi in momenti di crescita.



Lo sportello è rivolto a genitori, insegnanti, educatori, allenatori, animatori, catechisti e volontari in senso generale. È gestito da operatori dell’Istituto Adler: gli incontri si possono tenere in presenza presso l’I.C. di Cervasca in piazza Bernardi oppure online, tutti i lunedì dalle 14 alle 16 a partire da lunedì 8 maggio.



Per accedere allo sportello è necessario prenotarsi a questo link oppure alla mail spazioascoltocervasca@gmail.com.