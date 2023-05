A Vernante si inaugura un nuovo Pinocchio gigante intitolato a Meo Cavallera

Venerdì 5 e domenica 7 maggio a Vernante arriva il weekend dedicato a Pinocchio, con la premiazione del concorso nazionale di pittura e arti grafiche dedicato ad Attilio Mussino e l’inaugurazione di un nuovo Pinocchio gigante intitolato a Meo Cavallera, il decoratore scomparso lo scorso anno.

Con l’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Vernante, in collaborazione con la Pro Loco di Vernante e con il patrocinio dell’Istituto Comprensivo di Robilante, torna a proporre il Concorso Nazionale di pittura e arti grafiche “Attilio Mussino”, rivolto a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado italiane e straniere. A curare la segreteria è l’associazione noau | officina culturale, che nel terzo fine settimana di settembre proporrà a Vernante la sesta edizione di Imaginé | piccolo festival della narrazione per figure, di cui il concorso fa parte.

In continuità con il tema del cambiamento climatico, che aveva guidato l’ultima edizione del concorso, poi sospesa nella primavera del 2020 a causa della pandemia, la quattordicesima edizione ha come fil rouge l’acqua come risorsa preziosa per il pianeta, un tema quanto mai attuale in un territorio in cui i segni della tempesta Alex sono ancora evidenti. Il concorso dedicato allo ‘zio’ di Pinocchio, quell’Attilio Mussino torinese di nascita ma vernantino di adozione che diede vita alla prima immagine di Pinocchio a colori e che inserì scorci caratteristici del paese in alcune immagini realizzate per il racconto collodiano, ha proposto ai partecipanti di realizzare opere a tecnica libera nel formato del manifesto con materiali di riciclo e recupero con rappresentazioni di Pinocchio e/o altri personaggi del romanzo che trattino la tematica dell’acqua come risorsa preziosa di cui prendersi cura e da salvaguardare. Ogni opera è corredata da uno slogan e contiene riferimenti agli elementi tipici di Vernante.

26 i lavori presentati dai concorrenti, provenienti anche dalla Lombardia e dalla Liguria, divisi in tre sezioni, dedicate alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Le opere saranno valutate e selezionate da un’apposita commissione artistica nominata dal comitato organizzatore, che premierà un solo lavoro per sezione. Venerdì 5 maggio la premiazione. Ai vincitori verrà assegnato un premio di € 500,00 per l’acquisto di materiale didattico informatico o di consumo; a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di merito. I vincitori saranno resi noti sul sito internet del Comune di Vernante (http://www.comune.vernante.cn.it/). Se il cuore della mattinata, aperta a tutte le classi in gara, sarà la premiazione del concorso e la consegna del premio Pinocchio dell’anno 2023, non mancheranno le attività collaterali quali le visite guidate ai murales e al Museo Mussino e lo spettacolo teatrale ‘Il paese dei quadrati magici’, una coproduzione della compagnia Il Melarancio e Cada Die Teatro presso il teatro ex confraternita. Nel pomeriggio sono previsti due laboratori, uno a cura della Pro Loco di Vernante e uno a cura di noau | officina culturale, entrambi fruibili previa prenotazione obbligatoria.

Domenica 7 maggio alle ore 17 presso i giardini della Stazione ferroviaria di Vernante verrà inaugurato il nuovo Pinocchio gigante, opera di Barba Brisiu, dedicato al compianto Meo Cavallera uno dei due illustratori che, con Carlet – Bruno Carletto -, per oltre 30 anni si è prodigato nella realizzazione dei Murales di Pinocchio sulle facciate delle case, rendendo Vernante quel luogo fiabesco oggi visitato da migliaia di turisti ogni anno.