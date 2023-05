Alba: presto una passerella per pedoni e ciclisti adiacente al ponte Albertino sul fiume Tanaro

Dalla transizione ecologica alla mobilità sostenibile: l’unione fa la forza, anche in questo caso, e sul territorio di Langhe e Roero si vedranno importanti opere pubbliche, grazie ai finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), che porta in Piemonte un miliardo e 500 milioni di Euro, di cui 7.790.470 (di cui 1 milione 300 mila Euro dalla Regione Piemonte) sono destinati alla strategia territoriale di sei Comuni. Si tratta di Alba, che è capofila, Castagnito, Vezza, Magliano, Guarene e Piobesi: in questi centri sorgeranno nuove strutture, una per Comune, da qui al 2027.

E la voce grossa la farà sicuramente il progetto simbolo per la mobilità sostenibile: si tratta della passerella che si affiancherà al Ponte Albertino, e che permetterà a pedoni e ciclisti di passare sul fiume Tanaro su un ponte a loro dedicato.



Verrà così eliminato il piccolo e stretto marciapiede che costeggia la strada, così da offrire agli utenti una soluzione moderna e più sicura. Nel prossimo autunno saranno individuati i vari progetti da finanziare.

Questo progetto permette ad Alba di concretizzare il piano urbano della mobilità sostenibile, uno dei punti del Pums nella zona del ponte Albertino dove a breve inizieranno i lavori per la variante Borio che collegherà la zona del Rondò con il Mogliasso, per un’opera da 1 milione e mezzo di Euro che include anche una ciclabile.



E non dimentichiamo la variante Vezza che interessa corso Asti, in una ideale strada unica che porta fino ad Alba, dando così alle persone la possibilità di raggiungere la città in modo veloce e sicuro anche a piedi o in bicicletta.