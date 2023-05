Chi sarà il nuovo presidente Acsr? Questa sera l'assemblea dei sindaci

Sarà un'assemblea Acsr molto calda quella di stasera, giovedì 4 maggio. I sindaci si riuniscono dopo la notizia del ricorso al Tar da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo contro il biodigestore (nello specifico per l'annullamento della delibera del 17 febbraio scorso con cui l'assemblea Acsr-Cec votò sì per l'accettazione del contributo PNRR da 12,8 milioni di euro).

Oltre all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, è prevista la presa d'atto delle dimissioni del presidente Agostino Forneris e la sua sostituzione.

Forneris era stato nominato dal Comune di Borgo che ha diritto alla nomina di un componente. Pare quindi scontato l'ingresso nel cda dell'agronomo borgarino Ettore Zauli.

Lo conferma lui stesso: “Mi sono autocandidato. L'ho fatto per il bene di Borgo e in relazione alle mie competenze”. L'ex consigliere comunale borgarino si è occupato per anni di recupero di discariche, collaborando con amministrazioni pubbliche: il recupero della discarica di Bossarino a Vado, il progetto di ripristino ambientale della discarica Filippa di Cengio, e le opere di mimetizzazione e barriere vegetali del biodigestore a Isola del Cantone. È laureato in Biologia, e ha insegnato Archittettura del Paesaggio all'Università. E poi si è sempre dichiarato contrario al biodigestore “per ragioni economiche e tecniche”.

Dunque un nome perfetto per Borgo. Difficile però la sua nomina a presidente: dopo la scelta del biodigestore da parte dell'assemblea Acsr-Cec, è verosimile che il nuovo presidente debba sostenere il progetto.

Fuori dai giochi l'ex assessore di Cuneo Davide Dalmasso che sarebbe libero soltanto da luglio: per entrare nel cda infatti non deve ricoprire una carica pubblica da almeno un anno.

La nomina del presidente Acsr spetta all'assemblea dei sindaci, ed è normalmente il comune capoluogo che parla a nome di tutti. Dunque sarà la sindaca Patrizia Manassero a proporre il nome. Una decisione che potrebbe anche essere rinviata alla prossima assemblea.