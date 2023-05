Gli alunni delle scuole medie Marconi di Savigliano dialogano con l'atleta Daniele Cassioli

Giovedì 27 aprile, nel suggestivo spazio offerto dal Teatro Milanollo di Savigliano, gli alunni della scuola media Marconi hanno incontrato l'atleta paralimpico Daniele Cassioli. Parole, emozioni e tanti “sguardi” pieni di interesse e passione hanno riempito la sala del teatro, durante un incontro che è stato soprattutto un dialogo tra Daniele, cieco dalla nascita e vincitore di 25 titoli mondiali, 27 titoli europei e 41 titoli italiani, e quasi trecento ragazzi, pieni di domande e curiosità.

Una lezione in cui si è potuto “guardare oltre”: nelle risposte precise, trasparenti, piene di vita e spesso ironiche di Daniele si sono toccati temi importanti come il valore della diversità, l'atteggiamento davanti agli ostacoli, la differenza tra agonismo e antagonismo, il valore dello sport, le possibilità offerte dai limiti e la necessità di coltivare le proprie passioni con impegno e dedizione.

Al termine dell'incontro la Dirigente scolastica Daniela Calandri, un gruppo di insegnanti e due studenti a rappresentanza dell'intero istituto hanno donato a Daniele una barca a vela realizzata con la stampante 3D della scuola e la scritta in braille: "Grazie Daniele. Savigliano".

Altri gadget saranno prodotti dall'atelier di tecnologia, sotto la guida della prof.ssa Annalisa Catalano e del prof. Marco Panuzzo, per un convegno di Daniele a favore dell'associazione da lui presieduta, Real Eyes Sport, che mira ad avviare all'attività sportiva bambini ciechi e ipovedenti.

L'I.C. Papa Giovanni XXIII ringrazia per questa preziosa opportunità la prof.ssa Viviana Mondino, la Banca CRS, in particolare il Direttore generale Dott. Regis, l'Amministrazione comunale per la possibilità di utilizzo del Teatro Milanollo, la sig.ra Elena Bertolino per la preziosa e attenta collaborazione e Doriano Mandrile per la conduzione dell'incontro.