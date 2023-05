Inaugurata a Verzuolo la mostra “Mio nonno era partigiano”

Da sinistra in alto Livio Berardo e Anna Bonetto, in prima fila Simona Olivero, Paolo Allemano, dario Peirano, Giancarlo Panero, Enrica Vincenti, Paola Ravazzi

Biondo, Borambo, Campanello, Cartuccia, Edelweis, Elmo, Glauco, King, Lepre, Mix, Nane, Pierre, Pizzetto, Robesti, Spina, Walter.

Sono i nomi di battaglia di alcuni dei partigiani di Verzuolo che durante la Resistenza hanno combattuto nel paese e in valle Varaita.

Attraverso questi pseudonimi riuscivano a tenere nascosta la propria identità anche per evitare che i nazifascisti potessero compiere delle ritorsioni nei confronti delle loro famiglie.

L’elenco delle 196 persone verzuolesi riconosciute come partigiane è stato messo a disposizione degli studenti delle classi terze delle medie del paese che, da due anni, con i loro insegnanti e i rappresentanti dell’ANPI locale, hanno rintracciato i parenti i quali attraverso documenti e testimonianze hanno permesso di allestire la mostra “Mio nonno era un partigiano”, visitabile nella sala Arroyito di palazzo Drago (in via Marconi 13).

Durante l’inaugurazione la dirigente scolastica Enrica Vincenti, assieme alla referente dell’ANPI Anna Bonetto, ha illustrato tutto il percorso di ricerca della documentazione che hanno eseguito gli studenti.

Sono state dapprima organizzate delle visite sui luoghi in cui hanno combattuto i partigiani e lezioni sulla Resistenza da parte del professor Livio Berardo.

Il tutto è sfociato nella raccolta delle testimonianze dei parenti di 14 partigiani che sono confluite in un video, mentre il materiale fotografico e i documenti riguardanti ciascuno di loro è stato scansionato e montato in appositi pannelli esposti nella mostra.

Durante l’inaugurazione è intervenuto Paolo Allemano, presidente dell’ANPI provinciale: “È fondamentale che i ragazzi nel momento in cui iniziano a riempire il foglio bianco della loro vita pensino alla pagine di storia che la precedono. Ognuno di noi – spiega Allemano - è un tassello fondamentale di quella storia. Pensare che la «bolla dei media e dei social» possa sostituire questa catena è totalmente illusoria. Nemmeno l’intelligenza artificiale sostituirà la storia dei nostri nonni e potrà trasmettere quello che noi siamo stati”.

Prende poi la parola il professor Livio Berardo esperto di Resistenza che ha raccontato come mai a Verzuolo si sia sviluppata una forte vocazione partigiana.

“Molti operai che lavoravano alla Burgo di Verzuolo o alla Fiat erano diventati partigiani. Basti pensare - spiega Berardo - che la 181esima Brigata Garibaldi era quella con la maggior percentuale di operai.

A Verzuolo l’ingegner Dario Morelli, allora responsabile del personale della Burgo, consentì ai lavoratori prima gli scioperi, nel marzo del ’44, e poi nell’aprile del ’45 permise ai partigiani di asserragliarsi nella fabbrica, salvando tante vite”.

Il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero ha donato un riconoscimento, per il lavoro eseguito dai ragazzi di terza media, alla dirigente Enrica Vincenti, alla professoressa Paola Ravazzi e all’ANPI per averli seguiti in tutto il percorso che li ha portati alla realizzazione della mostra.

Il presidente dell’ANPI di Verzuolo Dario Peirano ha ricordato i nomi dei partigiani di Verzuolo e i loro meriti che hanno portato assieme ai loro compagni delle altre Regioni alla liberazione dell’Italia.

Peirano ha donato all’Istituto comprensivo di Verzuolo la tessera di “amico ANPI” con l’auspicio che gli studenti continuino nella ricerca della documentazione e delle testimonianze dei familiari degli altri 182 partigiani del paese.

La mostra sarà aperta: venerdì 5 e sabato 6 maggio: dalle 14,30 alle 18,30. Domenica 7 maggio dalle 9 alle 12.

Ingresso libero.