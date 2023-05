Job Day a Bra: iniziativa per aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta del lavoro

Per aiutare i giovani a individuare la propria strada professionale e la posizione che vorrebbero occupare nella società occorre offrire loro un efficace percorso di orientamento attraverso concrete occasioni di confronto che li rendano responsabili e autonomi nell'effettuare la scelta del proprio futuro professionale.

Per questo motivo, il Comune di Bra, in collaborazione con Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Cuneo, Confartigianato Imprese Cuneo, ASCOM zona di Bra, Sistema Regionale Obiettivo Orientamento e con la Cooperativa Orso, organizza un Job Day finalizzato all'orientamento e alla ricerca del lavoro.

L’appuntamento è per mercoledì 10 maggio 2023: dalle 9,30 alle 13,30 presso il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” e l’Auditorium BPER ci sarà un momento dedicato esclusivamente agli studenti delle classi V che ascolteranno le testimonianze di importanti protagonisti di diverse realtà professionali.

Nel pomeriggio, invece, dalle 14 alle 18, presso il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” le agenzie interinali locali e il Centro per l’impiego di Bra incontreranno la cittadinanza in un momento aperto a tutti coloro che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa. Lo sportello Informagiovani sarà presente per offrire supporto nella stesura e l'aggiornamento dei curriculum vitae.

“Il lavoro costituisce la risorsa che da fondamento e spazio al domani”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle politiche del lavoro Lucilla Ciravegna. “Per questo l’Amministrazione prosegue con gli interventi rivolti ai giovani e a chi cerca lavoro, con una intera giornata dedicata a questi temi. I ragazzi potranno incontrare le professioni attraverso la voce dei diretti protagonisti. Quanti cercano una occupazione potranno incontrare le offerte delle aziende. Una giornata che rappresenta una importante opportunità”.