“Le Formiche”: alla Chiesa di San Paolo a Caraglio lo spettacolo omaggio a Boris Vian

“Un soldatino esce dalla fotografia, una di quelle che riemergono dai cassetti degli antenati, egli rivive le sue battaglie nella stanza dove si è decisa quella guerra. “

Alla Chiesa di San Paolo di Caraglio, sabato 6 maggio, andrà in scena alle ore 21 lo spettacolo “Le Formiche. D’amore amare per crepare”. Organizzato da Santibriganti Teatro, si tratta di una messa in scena dalle opere di Boris Vian a cura di Maria Silvia Caffari.

Scoppi di bombe, cingolati di carri armati, reticolati, trincee, fango e sangue, buffonerie tra commilitoni, mentre in uno scantinato vengono chiusi i potenti insieme alla loro stessa bomba atomica e un disertore per le strade del mondo incita alla pace: in scena la realtà insopportabile diverrà raccontabile perché invasa dai sogni, anche dai sogni di quelli che sono morti.

“La realtà della guerra è un presente di violenze così assurde da essere raccontate con il distacco del sogno, in cui diventano banali l'eccezionale e il terribile. Ma come scoppiano le guerre? Non se lo chiede il soldatino in guerra che vive ogni suo momento come in un mondo a parte. Ma qualcosa possiamo capirne noi, assistendo nascosti nel buio della platea al dialogo tra il Presidente del Consiglio, Léon e il

Generale Audobon, estratto dalla commedia

<<Generali a merenda>>.”

In scena la bravura di Mario Cottura, Eugenio Marcone, Guido Martini, Aurelio Pellegrino e Cinzia Pellegrino, gli attori del Teatrino al forno del pane “Giorgio Buridan” APS. Narrazione, recitazione, travestimenti, danza, musica e canto dal vivo, oltre ad un cortometraggio davvero originale. Grottesco, comico, drammatico, graffiante ed inquietante come una favola terribile, poetico sempre, Boris Vian percependo la brevità della propria vita, vi concentra la sua arte in poesia, musica, canzoni, racconti, romanzi, teatro. Attingendo a tutte queste forme, estraendone frammenti, è nato lo spettacolo che si sviluppa intorno al racconto breve di Vian “Le formiche".

Con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Quattromini ed Erica Moltineris. Oltre alle canzoni dello stesso Vian, si ascolteranno il jazz e lo swing che egli tanto amava, frammenti sonori con le interpretazioni della Orchestra Maniscalchi. Ed ancora i classici Berlioz e Mahler, e Jenkins, un breve frammento da The Armed Man, nell'adattamento della Banda di Bernezzo.

Lo spettacolo “Le Formiche. D’amore amare per crepare” è organizzato da Santibriganti Teatro nell’ambito della stagione teatrale 2023 “Stella Madre” che coinvolge i teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero ed è realizzata con il sostegno dei tre Comuni, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte.