Nuovi comandanti per le Compagnie carabinieri di Cuneo e Fossano

Nei giorni scorsi sono giunti presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo il Capitano Sergio Pagliettini, 46enne, originario di Chiavari (GE), ed il Ten. Alessandro Cantarella, 45enne, originario di Biancavilla (CT), i quali sono stati destinati rispettivamente al comando delle Compagnie Carabinieri di Cuneo e di Fossano.

Entrambi gli ufficiali hanno maturato diversi anni di comando e un’esperienza pregressa in diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e hanno già assunto il nuovo incarico incontrando tutti i Comandanti delle Stazioni dipendenti e le autorità locali.

Per il Cap. Sergio Pagliettini si tratta di un ritorno nella Granda, dove ha già prestato servizio come Comandante di Plotone presso l’allora Scuola Allievi Carabinieri di Fossano. L’Ufficiale è alla sua seconda esperienza al vertice di una Compagnia Carabinieri, dopo aver retto quella di Valledoria (SS), mentre, in precedenza, era stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siniscola (NU) e Comandante di Sezione presso il Nucleo Radiomobile di Napoli. Invece, il Ten. Alessandro Cantarella, prossimo Capitano, rientra in territoriale dopo una parentesi al Comando del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, incarico che ha ricoperto per circa quattro anni dopo l’esperienza al Nucleo Operativo e Radiomobile di Villa San Giovanni (RC).

Nel dare il benvenuto ai due nuovi ufficiali il Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Carubia, ha formulato loro i migliori auguri di buon lavoro nella provincia di Cuneo dove l’Arma dei Carabinieri opera sin dalle prime settimane dalla sua istituzione, nel 1814, e dove da sempre c’è un forte legame con il territorio e le comunità che lo popolano.