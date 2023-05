Staffetta contro l'invio di armi all'Ucraina. Blengino (Radicali): "Pacifisco sinonimo di putinismo"

"L’iniziativa di Michele Santoro, che prevede una staffetta anche a Cuneo domenica 7 maggio per chiedere lo stop di invio di armi all’Ucraina, è un gesto che va a sollecitare l’opinione pubblica a schierarsi per l’ambiguità e l’equidistanza. Questo tipo di pacifismo finisce col diventare filo-putinismo". Così in una nota il Segretario di Radicali Cuneo “G. Donadei” Filippo Blengino.



"Grazie all’invio di armi da parte dell’occidente, la Resistenza ucraina è riuscita a liberare importanti città e territori dall’invasore russo. Non possiamo dimenticare – prosegue Blengino - i crimini contro l’umanità perpetrati da Putin a scapito di civili e militari ucraini, ad incominciare dalle deportazioni e dei massacri in città come Bucha. Tutti siamo contrari alla guerra e indignati di fronte alle morti e alle catastrofi. Aiutare chi esercita il proprio diritto alla legittima difesa, riconosciuto dal Diritto internazionale, significa non voltarsi dall’altra parte e difendere le vittime di questa guerra. Manifestare o raccogliere firme per chiedere lo stop all’invio di armi agli amici ucraini significa imporre loro di smettere di difendersi e condannarli ad essere invasi e uccisi. Noi siamo per la pace – conclude il radicale – ma per una pace giusta, che non è quella dello squallido benaltrismo alla Santoro".