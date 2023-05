Staffetta dell'umanità, il 'no' di +Europa: "Evento 'pacifinto' contro la libertà dell'Ucraina"

"La cosiddetta “staffetta dell’umanità” contro l’invio di armi agli ucraini prevista per questa domenica a Cuneo è un concentrato di ipocrisia che offende tutti quelli che nel mondo lottano per conquistare la libertà. Offende anche la memoria dei nostri partigiani che non esitarono ad imbracciare le armi contro il nazifascismo e il totalitarismo conquistando così una vera pace".



È quanto afferma il Coordinatore di +Europa Cuneo Granda Flavio Martino nel commentare l’iniziativa del coordinamento pace e disarmo.



“Il criminale di guerra Vladimir Putin - continua Martino - sicuramente ringrazia sentitamente questi attivisti che se prevalessero in Italia e in Europa gli consentirebbero di annientare il popolo ucraino, la sua libertà, le sue leggi e il suo diritto ad esistere come nazione indipendente e sovrana. Noi di +Europa con Emma Bonino non abbiamo dubbi da che parte stare. Stiamo al fianco, senza se e senza ma, del popolo ucraino e appoggiamo la sua eroica Resistenza. Noi sventoliamo la bandiera dell’Europa invece di dargli fuoco come hanno fatto alcuni esponenti dei gruppi antagonisti a Torino in piazza San Carlo il primo maggio scorso” ha concluso l’esponente di +Europa.