Stati generali, il sindaco di Mondovì a Genova: "La nostra città candidata come zona logistica semplificata" [VIDEO]

All'incontro, ospitato presso Villa Lo Zerbino, ha partecipato il sindaco di Mondovì Luca Robaldo , in quanto la città del Belvedere è interessata al riconoscimento di "Zona Logistica Semplificata" per quanto concerne l'area industriale. Un progetto che Mondovì attende da anni, quello del polo logistico, circa un decennio e che forse sta per giungere a un punto di svolta.

"Mondovì è il retroporto naturale di Vado Ligure - ricorda Robaldo - e per questo la nostra città si è candidata affinché fosse riconosciuta una zona logistica semplificata. Uno strumento messo a disposizione dal Governo nazionale per abbattere in maniera importante le tasse sulle imprese. Abbiamo indicato la nostra zona industriale e stiamo attendendo che il Governo ci dia risposte e la giornata di oggi è stata molto utile per lavorare a fianco della Regione affinché queste risposte arrivino".