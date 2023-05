Per cause in via di accertamento, un'auto si è scontrata contro un camion lungo la statale 231 nel Comune di Santa Vittoria d'Alba. Il sinistro si è verificato poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 4 maggio, in direzione Piana Biglini di Alba.

Sul posto i vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza e l'emergenza sanitaria.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.