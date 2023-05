Bagnolo Piemonte: nella notte, a fuoco il tetto di un’abitazione

Intervento dei vigili del fuoco, nella serata di ieri (3 maggio) a Bagnolo Piemonte.



Coinvolta un’abitazione solitaria in una zona residenziale del territorio comunale, la cui canna fumaria – per cause ancora da determinare – ha dato inizio a un piccolo incendio. Le fiamme hanno rapidamente anche intaccato il tetto.



Non si segnalano feriti di sorta.



Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Barge.