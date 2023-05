Ubriaco minacciò un infermiere in ospedale e venne fermato con tre coltelli

Nel giugno 2021 M. G., 51enne di Bra senza fissa dimora, è stato condannato in tribunale a Cuneo al pagamento di 1.000 euro di multa per aver minacciato un infermiere del pronto soccorso di Cuneo dove era stato trasportato in ambulanza in stato di ubriachezza. L’uomo era anche accusato di porto di oggetti atti a offendere.

Stando alla prima ricostruzione fornita in aula, l’uomo, armato di coltello, aveva minacciato il sanitario dicendogli “meglio che non ti riconosca fuori altrimenti ti faccio fuori” e per questo motivo era stato mandato a giudizio con l’accusa di minaccia aggravata (dall’uso dell’arma). L’infermiere, sentito come persona offesa, aveva riferito in tribunale di ricordare che l’imputato avesse in mano un coltello, ma che non gli fosse stato puntato addosso.

Allontanatosi dall’ospedale, M.G. era stato poi trovato dagli agenti della Questura seduto su una panchina di piazzale della Libertà, davanti alla stazione ferroviaria. “Gli avevamo chiesto che cosa avesse nello zaino – ha riferito un assistente capo della Polizia in servizio alle volanti –. Lui ci ha riposto di avere un coltello e l’ha posato sulla panchina”. L’uomo venne quindi fermato dalle autorità che gli sequestrarono altri due coltelli e una catena di ferro lunga circa un metro e mezzo.

Denunciato e processato anche per porto di oggetti atti a offendere, il giudice, su richiesta della Procura, ha quindi riqualificato il fatto in minaccia semplice e ha altresì disposto la confisca e la distruzione delle armi.