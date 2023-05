Nuovi controlli a Cuneo Centro: 200 persone identificate e un arresto

Continuano i servizi di controllo straordinari interforze nel quartiere denominato “Cuneo Centro”. Nel pomeriggio di martedì 2 maggio, su disposizione del questore Nicola Alfredo Parisi, personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri (Comando Provinciale), unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Cuneo e della Polizia Locale ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree vicine prossime alla stazione ferroviaria, piazzale della Libertà, corso Giolitti, via Antonio Meucci, via Silvio Pellico, via Bassignano, via Sebastiano Grandis e corso Dante.



Durante il servizio sono state identificate 208 persone, controllati 36 veicoli, ritirata una patente di guida, controllati 9 treni in arrivo alla stazione cittadina e sottoposto a verifica un esercizio pubblico.



Un cittadino extracomunitario è stato tratto in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in quanto deve scontare 10 mesi di reclusione per furto aggravato.



Cinque persone sono state segnalate ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico sugli stupefacenti e altrettante accompagnate in Questura per accertamenti.



Altri tre cittadini extracomunitari sono stati denunciati in stato di libertà per non aver ottemperato all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro entro 7 giorni (art. 14 co.5 ter del Testo Unico sul Immigrazione); a un quarto è stato notificato un nuovo decreto di espulsione del Prefetto di Cuneo, ad altri due un nuovo ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni; un ultimo è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo in quanto inottemperante al divieto di dimora in Cuneo.



Inoltre, sono stati sequestrati 3,97 grammi di hashish e 0,37 di marijuana.