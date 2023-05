Sommariva Bosco, in stato confusionale rimane impantanato in un campo: vigili del fuoco alla ricerca

E’ stato recuperato in buone condizioni di salute e riportato a casa l’uomo che, nella serata di ieri (mercoledì 3 maggio), è stato oggetto di una larga operazione di ricerca persone organizzata dal comando provinciale dei vigili del fuoco.



La richiesta d’aiuto è arrivata da un amico dell’uomo, contattato dallo stesso. Ai vigili del fuoco è stata indicata una zona abbastanza precisa di Sommariva Bosco in cui la persona in difficoltà avrebbe dovuto trovarsi, ma così non è stato: a quel punto, verso le 22, è stata messo in moto l’iter relativo all’attività di ricerca persone.



L’uomo è stato ritrovato verso le 3 del mattino di oggi (4 maggio), bloccato nel fango in un campo vicino alla zona industriale di Sommariva. Era in stato confusionale, ma non ferito.



All’operazione hanno partecipato i vigili del fuoco di Cuneo e di Carmagnola con il modulo logistico, oltre alla squadra cinofili di Aosta e ai volontari di Sommariva Bosco, Racconigi e Caramagna Piemonte.