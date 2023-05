Brand identity: come sfruttarla al meglio per la propria azienda?

La brand identity è la rappresentazione visiva ed emotiva dei valori, della personalità e della missione di un'azienda. È il modo in cui un'azienda si distingue dalla concorrenza e comunica le sue offerte uniche al pubblico di riferimento.

L'identità del marchio, il corrispettivo in italiano della brand identity, comprende elementi quali il design del logo, i colori, la tipografia, il tono di voce e l'estetica generale. È una componente essenziale della strategia di marketing, in quanto contribuisce a creare il riconoscimento e la fedeltà del marchio tra i consumatori.

Un espediente utile per fissare nella mente dei clienti il proprio marchio è rimandare costantemente dei riferimenti dell’azienda. Per esempio, omaggiando i clienti di gadget come le cartelline fustellate personalizzate , in cui possono racchiudere i loro documenti più importanti. Ogni qualvolta si troveranno ad aprire la cartellina, indirettamente e in maniera quasi subliminale, ritorneranno con il pensiero alla nostra azienda.

Cosa definisce la brand identity

La brand identity trasmette ai clienti un senso di fiducia e affidabilità, oltre a stabilire la reputazione di un'azienda come leader del settore. Deve essere coerente in tutti i canali di marketing, compresi i social media, il design del sito web e le campagne pubblicitarie.

Non a caso, l'identità del marchio non si limita a creare un bel logo o una tagline accattivante, bensì deve riflettere i valori fondamentali dell'azienda e ciò che rappresenta. In pratica descrive attraverso le parole, le immagini e le azioni la sua filosofia.

È un processo continuo che richiede una valutazione e un miglioramento costanti per rimanere rilevante ed efficace. Ecco perché la creazione di un'identità di marca implica ricerca, analisi e pianificazione strategica. Si inizia con la comprensione del pubblico di riferimento dell'azienda, della concorrenza e delle tendenze del mercato.

Solo così la brand identity acquista un valore unico e memorabile, ma anche pertinente alle esigenze del pubblico di riferimento. Deve essere progettata per fare appello alle emozioni e ai valori dei consumatori, creando un forte legame tra il marchio e i suoi clienti.

Sfruttare le potenzialità di marketing del proprio marchio

Come abbiamo già sottolineato nel capitolo precedente, la brand identity è la rappresentazione visiva di un'azienda che comunica i suoi valori, la sua personalità e il suo scopo ai clienti. È un aspetto essenziale di qualsiasi attività commerciale, in quanto distingue un'azienda dai suoi concorrenti e costruisce una forte relazione con il suo pubblico.

Il primo passo per creare un'identità di marca di successo è definire i valori e la missione dell'azienda. Ciò comporta l'identificazione della proposta di vendita unica dell'azienda (USP) e dei vantaggi chiave che essa offre ai suoi clienti. Una volta stabilito ciò, l'azienda deve sviluppare una chiara dichiarazione di posizionamento del marchio che comunichi la sua proposta di valore unica al pubblico di riferimento.

Un altro aspetto importante della brand identity è la rappresentazione visiva del marchio. Si tratta del logo, della palette di colori, della tipografia e delle immagini dell'azienda. Questi elementi devono essere scelti con cura per riflettere la personalità e i valori dell'azienda e devono essere coerenti in tutti i materiali di marketing. Il logo, in particolare, deve essere semplice, memorabile e facilmente riconoscibile, poiché è la rappresentazione più visibile del marchio.

Oltre agli elementi visivi, l'identità del marchio comprende anche il tono e la messaggistica utilizzati in tutte le comunicazioni. Questo include il linguaggio usato nella pubblicità, nei social media e in altre iniziative di marketing. Il tono deve essere coerente con i valori e la personalità dell'azienda e adattato al pubblico di riferimento. Il messaggio deve essere chiaro, conciso e incentrato sui vantaggi che l'azienda offre ai suoi clienti.

Infine, è importante mantenere la coerenza tra tutti i canali di marketing per rafforzare l'identità del marchio. Questo include il sito web dell'azienda, i profili sui social media, la pubblicità e altri materiali di marketing. La coerenza contribuisce a creare fiducia nei clienti e a rafforzare la proposta di valore unica dell'azienda.

Un’idea interessante per rafforzare il ricordo visivo del marchio e dell’azienda è realizzare dei gadget da regalare ai clienti e ai fornitori. All’inizio abbiamo preso come esempio le cartelline fustellate personalizzate poiché sono degli involucri in grado di contenere dei documenti importanti. Grazie a questa correlazione possiamo trasmettere un messaggio di fiducia al cliente. In pratica stiamo dicendo: “Metti al sicuro le tue carte e noi ce ne prenderemo cura”.