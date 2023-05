Ci sono molte persone che ogni giorno vogliono avere delle informazioni sui Rolex e parliamo di persone che hanno una passione vera e propria e quindi magari vanno a leggere articoli come questo sul web, oppure vanno ad informarsi nei vari siti internet dei cosiddetti compro Rolex di cui magari comunque ne parleremo più avanti

E soprattutto seguono dei personaggi famosi che non mancano di sfoggiare delle foto con l'ultimo Rolex che si chiama comprato perché chiaramente loro si basano molto sulla parte dello status Symbol che ha questo orologio di un'azienda svizzera che ormai è famosa da più di 100 anni che ne produce in serie uno dopo l'altro sempre modelli di grande qualità, di grande solidità e grande stabilità

Poi ci sono anche i collezionisti che vogliono avere delle informazioni e in genere sono persone molto aggiornate su tutti i modelli sia quelli attuali ma anche quelli che sono datati e che magari erano usciti in edizione limitata e che vogliono fare di tutto per trovare uno specifico modello, e andare in uno di quei punti di vendita che si chiamano compro Rolex ai quali facevamo riferimento per loro può essere una buona soluzione

Poi ci sono delle persone che più che avere degli informazioni sui Rolex vogliono avere delle informazioni su come fare a farselo valutare e come fare eventualmente a rivenderlo sempre che poi è la quotazione e la valutazione sia ritenuta sufficientemente, o comunque soddisfacente da tutti i punti di vista

Quindi queste persone quello che fanno anche loro è andare a cercare dei compro Rolex e chiaramente se vivono in una grande città avranno più possibilità a loro disposizione nel senso che ce ne comunque stanno tanti

Non bisogna avere fretta quando vogliamo rivendere un nostro modello di Rolex

In ogni caso come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non dobbiamo avere assolutamente fretta se abbiamo bisogno di farci valutare per poi eventualmente rivendere il nostro modello di Rolex e in realtà dobbiamo farci fare varie valutazioni per poi decidere quale ci sembra quella più conveniente da tutti i punti di vista

Poi dipende anche dai motivi per i quali noi stiamo decidendo di rivendere il nostro orologio, perché naturalmente se parliamo di motivi di forza maggiore nel senso che siamo obbligati perché abbiamo bisogno urgentemente di soldi e non sappiamo come ottenerle non vogliamo avere nulla a che fare con andare a cercare prestiti o in banca o andare a parlare con amici o parenti è chiaro che avremo meno tempo nella selezione di tutti questi punti vendita compro Rolex

A differenza di chi merita questo tipo di cambiamento e questo tipo di vendita magari per chi vuole fare un altro investimento perché vuole comprare un altro modello di questa meravigliosa azienda e a quel punto avrà tutto il tempo per aspettare una valutazione che può ritenere essere soddisfacente

Diciamo che ogni caso è a sé e va analizzato in maniera molto attenta e molto specifica in poche parole