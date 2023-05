Merano, qualche idea per una vacanza nella "perla dell’Alto Adige"

Merano, che molti spesso definiscono come la “perla dell’Alto Adige”, è una bellissima città che fa parte del Sudtirolo ed è una delle stazioni termali più rinomate a livello europeo. Le sue origini sono molto antiche, ma è divenuta città soltanto nel corso del XIII secolo. La sua fama a livello internazionale divenne enorme nel XIX secolo perché era una delle mete di soggiorno più amate dall’imperatrice Sissi; quest’ultimo come è noto, è il soprannome dell’imperatrice Elisabetta d’Austria.

Oggi Merano è una città ad altissima vocazione turistica e ogni anno sono davvero moltissimi i vacanzieri che la scelgono come meta per un loro soggiorno, magari un week-end oppure una vacanza più lunga. Tra l’altro è bellissimo visitarla in qualsiasi stagione; è infatti attrezzatissima sia per quanto riguarda le attività estive, sia per quanto concerne quelle invernali.

Si deve inoltre considerare che, oltre a essere particolarmente interessante per qualsiasi tipologia di turista, si trova in una posizione tale da permettere anche una facile visita ad altri bellissimi luoghi dell’Alto Adige, un territorio ricco di meraviglie artistiche, culturali e naturali. Ecco perché una vacanza in questo splendido hotel a Tirolo presso Merano vi permetterà di scoprire (o riscoprire) tantissimi gioielli altoatesini. Ecco qualche suggerimento in proposito.

Vacanze presso Merano: suggerimenti per una vacanza da sogno

Ecco qualche idea per rendere indimenticabile la vostra vacanza meranese.

Non si può che partire dal centro storico di Merano che tutti riconoscono essere uno dei più belli del Sudtirolo; un must è sicuramente una tranquilla passeggiata lungo i portici della città dove scoprirete una marea di lussuosi negozi e di botteghe che vendono i prodotti tipici sudtirolesi.

Un soggiorno a Merano non può poi dirsi tale senza fare le celebri promenade meranesi lungo il fiume Passirio ovvero la Passeggiata d’Inverno e la Passeggiata d’Estate che risalgono il fiume ai suoi lati. Consigliata anche una visita al Rione Steinach, il modo migliore per fare un viaggio indietro nel tempo, in epoca medievale.

È senza dubbio obbligatoria una delle mete più ambite da chi soggiorna in Alto Adige, ovvero la visita ai celebri e bellissimi Giardini di Castel Trauttmansdorff; qui farete un viaggio che vi porterà nei luoghi più belli del mondo. L’estensione dei giardini è immensa; stiamo infatti parlando di 12 ettari sui quali è possibile visitare 80 ambienti botanici suddivisi in aree tematiche.

Se soggiornate a Merano nei mesi estivi è anche possibile una visita a Castel Monteleone, un castello situato sulle pendici del Monte di Marlengo, sopra il comune di Cermes; risale al XIII secolo ed è uno dei castelli altoatesini più belli; merita senz’altro una visita e può essere raggiunto in auto da Merano in pochi minuti.

Se siete in vena di camminare, una bellissima passeggiata è quella del Marlinger Waalweg, vale a dire il sentiero della roggia di Marlengo. 12 km nei quali potrete godere di una vista bellissima sulla città di Merano, sulla Val Passiria e sul gruppo di Tessa. Sarà possibile ammirare anche Castel Monteleone.

Un’altra visita interessante è senz’altro quella al Castello di Scena e al Sepolcro dell’Arciduca Giovanni; il primo, bellissimo, risale all’anno 1350; è ancora abitato e può essere visitato da aprile fino alla fine di ottobre.