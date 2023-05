A dieci anni dall'ultima edizione, torna a Paroldo la Fiera della Dula

Il prossimo 2 giugno, a 10 anni esatti dall’ultima edizione, Il Comune di Paroldo, in collaborazione con Onaf, Alte Terre e le associazioni locali, propone una giornata di Fiera e festa con mostra mercato di prodotti locali selezionati, laboratori gratuiti per bambini, degustazioni guidate per adulti, dimostrazioni di arti e mestieri legati alla pastorizia (tra cui tosatura e sheep dog), teatro e musica.

““Dula Dula” - spiega il Sindaco Piercarlo Adami - era il suono onomatopeico usato in Alta Langa per richiamare le pecore: un modo per attirare la loro attenzione, simile a quel "pio pio" dei pulcini. Con la Fiera della Dula il Comune di Paroldo vuole invece richiamare l’attenzione sulla Pecora delle Langhe, valorizzarne le caratteristiche e, insieme, valorizzare tutti i prodotti d’eccellenza del territorio.”

L’evento sarà il momento più rilevante del progetto “Fili di Lana” finanziato con il contributo della Fondazione CRC e relativo alla fruizione dell’ecomuseo della Pecora delle Langhe da parte della comunità locale e non. Il programma di dettaglio è ancora in fase di definizione e verrà divulgato nelle prossime settimane.

Per informazioni e prenotazioni: 0174 789040