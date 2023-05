A Saluzzo moda sostenibile e sartoria sociale nella sfilata di Valentina e Maverik

La scorsa settimana, nel salone dell’antico palazzo comunale di Saluzzo, si è svolta la sfilata di presentazione della collezione Olimpo pensata e creata da Valentina Bolla - creazioni sartoriali e Maverik Cesano per il laboratorio di sartoria sociale Urtica.

Sedici capi tra corsetti e completi creati con stoffe di alta qualità, che saranno riprodotti solo su ordinazione e con tessuti di fine pezza per evitare sprechi ed esuberi di produzione, sono stati i protagonisti di un vero e proprio spettacolo che ha colpito piacevolmente il numeroso pubblico presente. Un grazie speciale va a Urca Casalaboratorio e Tasté-spazio civico per il supporto e l’ospitalità, alle splendide modelle, alle associazioni Penelope e Liberi dentro per aver completato gli outfit e la scenografia con gli accessori da loro prodotti, a JP salon di Jessica Perasso per le acconciature, a Sdb iconica di Laura Scrimieri per il make up, e a Creative souls studio di Elisa Duranda per video e foto - che saranno presto pubblicate sulle varie pagine social.