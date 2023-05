“Flowing with the rivers”, la camminata esplorativa da Savigliano a Cambiano

Il primo weekend di maggio si svolge l’evento finale di “Flowing with the rivers”: una camminata esplorativa da Savigliano a Cambiano che conclude il progetto biennale di Public Engagement finanziato dall’Università degli Studi di Torino. Tale progetto, di carattere transdisciplinare, ha come obiettivo lo sviluppo di forme attive, sostenibili e prevalentemente outdoor di educazione al territorio, partendo dai fiumi come risorse fondamentali per il paesaggio, l’economia, la biosfera e la società, vale a dire per tutti i sistemi viventi e le loro interazioni.

Il progetto ha preso avvio a marzo 2022 con un percorso di formazione aperto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, associazioni, amministratori e cittadini, che hanno sperimentato in prima persona attività e percorsi sul territorio, proposti successivamente agli allievi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

L’evento conclusivo, organizzato in collaborazione con il Munlab Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano, consiste in un’esperienza di trekking di 3 giorni, da Savigliano a Cambiano, lungo i percorsi individuati da bambini e ragazzi durante le attività sui corsi d’acqua, ed è aperta a tutti coloro che vogliono vivere il territorio outdoor, camminando, esplorando e sperimentando.

Il percorso della camminata segue il corso del fiume Maira, da Savigliano fino alla confluenza con il Po; quindi il fiume Po, tra Carmagnola e Carignano, ed infine prosegue da Villastellone verso Cambiano seguendo l’antico tragitto del grande fiume che non c’è più, il Paleo Po.

La camminata è un invito a procedere a diretto contatto con i luoghi e ad esplorare l’Alterità culturale e naturale del territorio in tutte le sue forme, viventi e non viventi. Pensare e camminare con l'acqua, facendo emergere gli intrecci tra umano e non umano. Il percorso è anche un incontro tra persone e saperi diversi e prevede alcune tappe nelle quali bambini e ragazzi condivideranno con i partecipanti quanto scoperto nelle loro esperienze lungo i fiumi.

L’attività inizia venerdì 5 maggio alle ore 13.30 dall’aula 017 dell’Università di Savigliano (Via Giuseppe Garibaldi, 6 12038 Savigliano, CN) e si conclude il 7 maggio alle ore 19.00 a Cambiano, al Munlab Ecomuseo dell’Argilla (Via Camporelle, 50 – 10020 Cambiano (TO).

Il percorso è di circa 50 km e attraversa i Comuni di Savigliano, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Racconigi, Casalgrasso, Carmagnola, Carignano, Villastellone, Santena, Poirino e Cambiano.

La partecipazione è aperta a tutti, comprende vitto, alloggio e aperitivo finale ed è completamente gratuita; i posti disponibili per l’intera camminata sono 25.

I partecipanti dovranno portare tenda, sacco a pelo e materassino che verranno raccolti alla partenza e trasportati direttamente sul luogo di pernottamento dagli organizzatori, indossare scarpe da trekking, portare una giacca impermeabile e vestiti adatti alla stagione, un ombrellino da pioggia e gli effetti personali. Alla partenza verrà distribuito un kit per il camminatore.

Nel gruppo dei camminatori ci sarà una presenza fissa di professori e ricercatori universitari dell’Università di Torino, provenienti dai diversi dipartimenti partecipanti al progetto, esperti in Scienze Naturali, Geografia, Linguistica, Toponomastica, Pedagogia, Arte, Ecologia, Fisica e Chimica.

Cristiano Giorda, responsabile del progetto e professore di geografia presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, afferma che «Flowing with the rivers vuole riconciliare le comunità locali con i fiumi che hanno forgiato il territorio e il paesaggio, coinvolgendo le persone in un percorso per scoprire i valori dei fiumi, ricostruire il senso del luogo e sviluppare il legame di appartenenza e di cura con il proprio spazio vicino».

Per informazioni ed iscrizioni potete inviare una email a andrea.caretto@unito.it oppure chiamare il numero 3806916260 o compilare direttamente il modulo on-line al link seguente: https://bit.ly/modulo_google_iscrizione

Informazioni anche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/flowingwiththerivers