Il WiMu di Barolo festeggia le mamme con l'ingresso gratuito

Il WiMu di Barolo festeggia le mamme e le invita a trascorrere la giornata al Museo del Vino in occasione della loro festa. Domenica 14 maggio tutte le mamme che si presenteranno all’ingresso del Museo ideato da François Confino con i propri bimbi avranno l’ingresso gratuito al percorso museale che si snoda lungo i 5 piani del castello comunale Falletti.

Un’iniziativa promossa dalla Barolo & Castles Foundation che va incontro all’affezionato pubblico delle famiglie, già protagonista ogni seconda domenica del mese del Giocamuseo, uno speciale kit di gioco disponibile all’ingresso e consigliato per bambini da 6 a 12 anni, che fornisce una serie di informazioni, divertenti giochi e quiz da risolvere, raccontando in chiave ludica i contenuti delle sale espositive del WiMu.

INFO E PREZZI BIGLIETTI PER IL GIOCAMUSEO AL WIMU

In occasione della Festa della Mamma, la tariffa per le famiglie è quindi speciale più del solito: 11 euro a famiglia con due adulti + 1 bambino, 14 euro a famiglia con 2 adulti + 2 bambini.

Il Giocamuseo è incluso. I titolari dell’abbonamento Torino Musei sostengono solo il costo dell’attività (3 euro).

L’attività è consigliata alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Per prenotazioni scrivere a info@wimubarolo.it oppure telefonare al numero 0173/386697. Per informazioni consultare il sito www.wimubarolo.it.

Il Giocamuseo è disponibile per tutto l’orario di apertura del WiMu, dalle 10,30 alle 19 (ultimo ingresso 18).