Sanremo: anche a maggio proseguono al Victory Morgana Bay le serate con l 'esclusivo format 'Extravaganza Dining Show'

Victory Morgana Bay di Sanremo presenta 'Extravaganza Dining Show', dove potrai godere di un'ottima cena accompagnata da uno show unico e differente ogni settimana.

L'esclusivo format 'Extravaganza Dining Show' del Victory a cura dell'agenzia di intrattenimento con sede a Sanremo Ad Astra Events ospiterà venerdì 5 maggio il DUO MOON di San Benedetto del Tronto. La coppia di professionisti Veronica Mariani e Mirko Tulli, performer noti nel mondo dello spettacolo, si esibirà in quattro performance artistiche a terra e in aerea. La bellissima Veronica ci incanterà in un act danzato con il lollipop da terra, un attrezzo a forma di cerchio con base al suolo. Mirko esibirà la sua forza e il suo equilibrio con uno spettacolo di equilibrismo. La coppia terminerà insieme la serata in sintonia su tessuto sospeso e un passaggio acrobatico.