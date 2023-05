Bra, Annalisa Genta esce dal Consiglio comunale. Al suo posto Sebastiano Luca

Il Consiglio comunale di Bra è stato nuovamente convocato dal presidente Fabio Bailo per le 19,30 di lunedì 8 maggio 2023.

L’assemblea sarà chiamata a discutere un unico punto all’ordine del giorno, ovvero la surroga, entro i tempi previsti dalla legge, della consigliera comunale Annalisa Genta (Fratelli d'Italia - Coraggio! Si cambia), che lo scorso 28 aprile ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Per effetto della normativa in materia e dei risultati elettorali del 26 maggio 2019, al suo posto entrerà in Consiglio Sebastiano Luca.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link.