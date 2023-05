Bra: studenti del Guala “a lezione” in municipio

A lezione in municipio gli studenti della V D dell’Istituto Guala di Bra. Oggi, giovedì 4 maggio, i ragazzi hanno visitato il Comune accompaganti dal dirigente della Ripartizione Affari generali e vicesegretario generale, Costanzo Fissore.

Dopo l’accoglienza in sala Resistenza e un’introduzione storica sulla nascita del Comune di Bra con alcuni aneddoti su momenti istituzionali salienti del passato, gli studenti hanno potuto simulare la votazione digitale di un provvedimento nella sala del Consiglio comunale.

La seconda parte della visita, dopo il saluto del sindaco Gianni Fogliato, che ha ricevuto i ragazzi in sala Giunta, è stata dedicata agli uffici del palazzo municipale e in particolare alla ripartizione dei servizi demografici per conoscere i principali documenti e procedimenti di anagrafe e stato civile.