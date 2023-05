Atletica, domenica si assegnano i tricolori dei 10.000 in pista: Anna Arnaudo e Pietro Riva tra i più attesi

Domenica 7 maggio a Brescia in palio il primo titolo italiano della stagione outdoor per la pista.

È infatti in programma il campionato italiano dei 10.000 metri per le categorie assolute, promesse e juniores, che sarà anche prova indicativa per definire la squadra azzurra che prenderà parte alla Coppa Europa di specialità a Pacé (Francia) il 3 giugno.

Per quanto riguarda gli atleti piemontesi, sono attesi al via i campioni in carica Pietro Riva (Fiamme Oro) e Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), entrambi iscritti con il miglior accredito tra i partenti.

Arnaudo dovrà vedersela con Nadia Battocletti. Tra le avversarie anche la piemontese dei Carabinieri Giovanna Selva, la portacolori delle Fiamme Azzurre Valeria Roffino, e quella dell’Esercito Elisa Palmero.

Da seguire anche l’astigiana Gaia Gagliardi (Brancaleone Asti) mentre Margherita Vignolo (Atl. Alba) proverà a dire la sua nella classifica juniores. Al maschile, tra gli avversari di Riva in senso assoluto certamente Michele Fontana, Nekagenet Crippa e Stefano La Rosa. In gara anche i piemontesi Flavio Ponzina (Brancaleone Asti) ed Enrico Martino Oddone (Atl. Giò 22 Rivera); Alessandro Cafasso (Battaglio CUS Torino), in gara anche per la classifica u23; i portacolori dell’Atl. Pinerolo Alessio Damiano e Alberto Rolando, in gara anche per la classifica juniores.