Ciclismo: Racconigi Cycling Team di scena sulle strade di Bolzano

Una nuova gara open attende il Racconigi Cycling Team, che nel pomeriggio di domenica 7 maggio prenderà parte alla seconda edizione della “Coppa Ristorante Cibus”, abbinata al “Trofeo Antonio Zanon”, voluta dalla Ciclistica Adriana Bolzano ASD, nel cuore della città di Bolzano.

80 i chilometri che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati sulle strade di un circuito cittadino, lungo 4000 metri, da ripetere per 20 volte. La competizione, particolarmente adatta alle ‘ruote veloci’ del gruppo, prenderà il via alle ore 15:00 in punto da via Marco Polo (Piazzale Fiera), dove sarà collocato anche il traguardo finale.

La maglia della formazione di patron Silvio Traversa sarà difesa dalle junior: Arianna Giordani, dominatrice del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), Giorgia Porro, Asia Rabbia, medaglia di bronzo nella gara di San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri, e dalle under al primo anno: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, reduce dai brillanti piazzamenti in ‘top ten’ conquistati lo scorso week end sulle strade venete di Maser (TV) e di Sant’Urbano (PD).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “COPPA RISTORANTE CIBUS - TROFEO ANTONIO ZANON” A BOLZANO:

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce