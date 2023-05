Napoli campione d'Italia: Cuneo si tinge d'azzurro [FOTO E VIDEO]

Festeggiamenti in piazza Galimberti a Cuneo

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto il terzo scudetto della sua storia in virtù del pareggio ottenuto in casa dell'Udinese (1-1 il risultato finale) che ha chiuso ogni discorso relativo al primo posto della classifica di Serie A.

Anche a Cuneo, così come nel resto d'Italia, i tifosi azzurri si sono riversati in strada subito dopo il fischio finale della partita di Udine. Notevole il colpo d'occhio in piazza Galimberti e nelle vie del centro cittadino, dove i partenopei hanno celebrato l'atteso tricolore con caroselli di auto e bandiere al cielo.

Trentatré anni fa (nel 1990) l'ultimo scudetto napoletano, con Maradona leader indiscusso e capitano. Fascia oggi indossata da Giovanni Di Lorenzo, nella cui carriera c'è anche una stagione (2012/13) in forza all'AC Cuneo 1905.