Sold out per la SavianRace 2023, inserita tra le tappe del campionato nazionale O.C.R. (FOTO)

Sold out per numero di iscritti alla SavianRace, gara ad ostacoli naturali ed artificiali, svoltasi lo scorso 30 aprile ed organizzata da Alessandro Pilotta e Alessandro Agostino del centro Vitality Wellness ssd di Savigliano.

Per la prima volta la SavianRace, visto il successo delle passate edizioni, ha ottenuto il riconoscimento dalla FIOCR ed è stata inserita tra le tappe di circuito del campionato nazionale O.C.R. che mette in palio le qualificazioni per i prossimi Europei: in gara atleti d'élite, provenienti dal centro Italia come Abruzzo, Molise, Lazio e da nord est come Veneto, Trentino ed Emilia ed altri pronti a confrontarsi in uno sport tutto da scoprire.

La squadra di Savigliano del Vitality Team, capitanata dal coach Alessandro Pilotta coadiuvato da Alessandro Agoatino, ha concorso con una ventina di atleti che si sono ben destreggiati.

Partenza alle 10 della gara competitiva dal Green Village sotto qualche goccia di pioggia dopo il saluto del sindaco Portera: 12 kilometri di ostacoli lungo il sentiero del Maira e più di 25 ostacoli lungo il percorso di diversa natura per mettere alla prova le proprie capacità di forza, resistenza ed equilibrio.

Non è mancata la classica gara dei bambini tra i 6 e 12 anni denominata Kids: una cinquantina i temerari che, nonostante il tempo, si sono dati 'battaglia' lungo il percorso allestito per loro e supportati da un gruppo di volontari degli Amici dei Vigili del Fuoco e volontari del centro sportivo Vitality Wellness.

180 persone sotto il tendone per il pranzo e la festa di fine gara con la presenza degli sponsor e del vice sindaco Brizio.'

"È stato un periodo davvero duro di preparazione di tutto l'evento e il successo è stato il ripagamento delle nostre fatiche degli ultimi 6 mesi' , hanno commentato "i due Alessandro", organizzatori dell'evento: 'Abbiamo sempre creduto molto in questa edizione e abbiamo avuto un gruppo di volontari fantastici che ci hanno supportato. Essere inseriti come gara di circuito nazionale ed aver avuto nella prima edizione ufficiale un sold out come iscrizioni ci dà sempre più fiducia per il futuro. Infatti nel centro d'allenamento da gennaio abbiamo una decina di bambini che si allenano tutti i giovedì pomeriggio alle 18 sotto i colori del Vitality Team. Ringraziamo la Proiezione civile che ci ha dato una grande mano per sistemare e pulire il sentiero, il proprietario del lago la Sirenetta, Bruno per la sua disponibilità."

Molinaro Deborah primo assoluto da Fabriano (An)

Maghettoi Alice terza assoluta

Claudia di Gregorio secondo posto assoluto (da Arezzo)

Cretier Manuel primo posto assoluto

Francesco Pia secondo posto assoluto (da Collegno)

Federico Rodà terzo posto assoluto (da Arezzo)