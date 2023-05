Continua l'avventura dei due team cuneesi al Panda Raid: ottimi piazzamenti dopo 5 tappe

Al Panda Raid 2023 i due team cuneesi in gara continuano l'avventura tra le sabbie e le dune marocchine. Dopo cinque tappe, la coppia costituita da Marco Dalmasso e Mauro Dalmasso è al 23esimo posto della classifica generale, con il numero 211.

In posizione 29, invece, Lorenzo Aime e Cristian Ribero, che partecipano con il numero 210.

Sono 229 gli equipaggi rimasti in gara, in una competizione affascinante che si svolge praticamente in autosissestenza, tra le piste sabbiose del Marocco con destinazione Marrakech, attraversando centinaia e centinaia di chilometri di sabbia, tra mille incognite, difficoltà ed emozioni, solo con bussola, roadbook, intuizione e spirito di avventura.

Una gara destinata alle "vecchie" e mitiche 4x4 che terminerà il prossimo 6 maggio nella splendida città marocchina, dopo aver superato inconvenienti tecnici - fortunatamente, tre dei quattro partecipanti cuneesi sono meccanici -, dune sabbiose e incontri con dromedari, in uno scenario mozzafiato e unico al mondo.