Cuneo: festa della mamma al Museo Civico con due laboratori creativi

In occasione della Festa della mamma, venerdì 12 maggio il Museo Civico di Cuneo propone due laboratori creativi, all’insegna della fantasia e dell’arte. Si comincia alle 16.30 con il laboratorio “Il più bel fiore della primavera”, per bambini fra i 4 e i 6 anni; alle 17.30, invece, sarà la volta dei bambini fra i 7 e gli 11 anni con il laboratorio: “Un abito pieno di fiori…”.



Entrambi i laboratori mirano a sviluppare le capacità manuali dei bambini e sono sempre ispirati ai beni custoditi nelle collezioni museali. L’utilizzo di materiali colorati, atossici e facili da manipolare stimola le capacità manuali. La sperimentazione dell’arte in museo genera benefici psicofisici ad ogni età, partendo dalla prima infanzia.



Il costo del laboratorio è di euro 5 a partecipante, tutto il materiale è fornito dagli organizzatori. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti recapiti: museo@comune.cuneo.it; tel. 0171.634175.



Il museo è anche su facebook, seguici all’indirizzo https://www.facebook.com/museocivicocuneo.