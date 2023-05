Il Caffè Letterario di Bra alla scoperta dell’Opéra de Monte-Carlo con Alessandro Mormile

Come possa l’Opéra di Monte-Carlo, con quella sua doppia anima moderna e classica, farsi anima letteraria è cosa che solo Alessandro Mormile riesce a spiegare. Il giornalista torinese ha saputo confezionare un doppio volume intenso, penetrando all’interno del celebre teatro monegasco. È riuscito a catturarne l’essenza, umanizzandolo al punto da renderlo una meta imperdibile per ogni amante della cultura e dell’arte.



“Opéra de Monte-Carlo” (LiberFaber) ci permette di curiosare dietro le quinte dei grandi spettacoli, la preparazione degli artisti prima di andare in scena e sbirciare l’eleganza degli ospiti nel foyer.



Dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1876, dopo una costruzione a tempo di record secondo il progetto di Charles Garnier, già architetto dell’Opéra di Parigi, non ha mai smesso di incantare il proprio pubblico.



Ma il viaggio tra fregi e stucchi dorati è lungo e variegato. Si parte da Raoul Gunsbourg, nota personalità del mondo lirico della Belle Époque, che diede notevole vigore all’attività operistica monegasca. La sua lunga permanenza alla Salle Garnier, permise di creare quel corto circuito artistico che vide il palcoscenico ospitare importanti prime assolute e artisti fra i più insigni di quel tempo.



A dispetto dei suoi anni, il teatro proprio non ci sta ad invecchiare. Ogni volta è rinato, grazie agli impulsi artistici dei suoi direttori John Mordler e Jean-Louis Grinda, che l’autore ci presenta in veste di cronista e critico musicale per esperienza diretta, conducendoci per mano in quest’ultimo anno in cui il timone è passato a Cecilia Bartoli.



Attraverso aneddoti e racconti, Mormile rende il racconto avvincente, facendosi testimone di quel vissuto musicale da sempre promosso dai Principi di Monaco, che hanno contribuito a mantenere costante e viva una prestigiosa tradizione.



Le pagine sono un vero e proprio viaggio in un mare di stelle, quelle di compositori e artisti che hanno calcato un palcoscenico unico al mondo, vicino alle onde che si infrangono sugli scogli del Principato di Monaco, tra ricche iconografie e cronologie degli spettacoli dall’inaugurazione fino ad oggi.



E voi, vi sentite più Carmen, gitana indipendente, o Cio-Cio-San, geisha che si tormenta per amore? Più Tosche gelose o indomite Aide? Lo scoprirete solo leggendo.



Alessandro Mormile in pillole

Alessandro Mormile, laureato in “Storia del melodramma” all’Università di Torino, è critico musicale, giornalista e docente di Conservatorio. È componente dell’Associazione Nazionale Critici Musicali, per la quale è membro della giuria per l’assegnazione del “Premio Abbiati” e collaboratore per diverse testate specializzate, prima per la rivista L’Opera e, oggi, per il quotidiano online Connessi all’Opera.



Conferenziere e divulgatore musicale per diverse istituzioni, ha collaborato alla stesura di voci per dizionari e enciclopedie. Tra le sue pubblicazioni, il libro Controtenori. La rinascita dei “nuovi angeli” nella prassi esecutiva dell’opera barocca (Zecchini Editore).