Savigliano: Volley S3, il 14 maggio un Concentramento “speciale”

Ad aprire la serie di eventi collaterali relativi ai festeggiamenti per il Cinquantenario del Volley Savigliano, sarà il concentramento di Volley S3 che il sodalizio biancoblu ospiterà nella giornata di domenica 14 maggio al PalaMarenco di Via Giolitti 9, a Savigliano.

All’appuntamento, che rappresenta la quinta e ultima tappa della serie di concentramenti previsti per la categoria S3 nella stagione sportiva 2022/23, prenderanno parte dieci società che da anni operano nella pallavolo: oltre ai padroni di casa del Volley Savigliano, VBC Savigliano, Valle Po, Volley Marene, Rs Volley Racconigi, Volley Langhe, Volley Saluzzo, Villanova Volley Ball, VBC Dronero Dragons e Volley Cherasco.

Le partite scatteranno alle ore 14 e proseguiranno fino al tardo pomeriggio, con alcune sorprese previste per i partecipanti. A fare da contorno, sarà proprio la storia del Volley Savigliano. Nel Palazzetto, infatti, verranno proiettati alcuni video che racconteranno i cinque decenni di gloria biancoblu e troverà spazio anche una piccola mostra di cimeli e maglie d’epoca.

“Come Volley Savigliano, abbiamo pensato che uno o più eventi per celebrare i nostri 50 anni di vita dovessero riguardare per forza di cose i più giovani e lo sport tra bambini e ragazzi. Ecco perché abbiamo scelto di organizzare questa speciale giornata di concentramento, a cui abbiamo invitato alcuni sodalizi che rappresentano la pallavolo maschile e femminile in provincia, con l’obiettivo che possa diventare una vera e propria festa del volley. E le sorprese non finiscono qui…” – spiega Mirella Fiorito, Responsabile del settore giovanile del Volley Savigliano.