Volley A2/F - UFFICIALE: il Puma ha ancora la sua gladiatrice! Clara Decortes confermata nella Lpm Bam Mondovì

Ci sono conferme che valgono quanto un acquisto da prima pagina! Parliamo della permanenza nella Lpm Bam Mondovì di Clara Decortes, che ufficialmente vestirà la maglia del Puma anche nella prossima stagione.

Una conferma per nulla scontata e che spazza via tutte le voci, poche per la verità, che volevano la forte giocatrice lombarda lontana da Mondovì per una ipotetica assenza di feeling con l’ambiente monregalese. Tutto falso! Clara Decortes resta nel Puma, dimostrando con i fatti un forte attaccamento alla città e alla società.

D’altronde le alternative di certo non le mancavano, visto che parliamo di una tra le cinque migliori realizzatrici dell’ultima stagione, nella quale la “cecchina” bergamasca ha messo a segno 497 punti. Dopo una partenza buona, ma a tratti altalenante, la Decortes ha ingranato le marce alte, fornendo prestazioni di altissimo livello, da autentica fuoriclasse. Non esageriamo, dunque, se definiamo la giocatrice come un lusso per la serie A2.

E’ chiaro che la Lpm del neo tecnico Marco Gazzotti si aspetta molto da Clara Decortes, ma i presupposti per una stagione ancora più entusiasmante della precedente ci sono tutti, compresa la voglia di far bene della diretta interessata. Di seguito il comunicato della Lpm:

Una splendida conferma arriva in casa LPM BAM Mondovì: Clara Decortes sarà ancora l’opposto della squadra monregalese!

La società rossoblu mette così a segno un bel “colpo di mercato” garantendosi una pedina fondamentale. Sotto la guida di coach Gazzotti sarà quindi Allasia-Decortes la diagonale della prossima stagione.

Dopo un'annata trascorsa sotto la torre del Belvedere, Decortes ha scelto di restare, per la gioia dei tanti tifosi.

“Ho trovato una bella società, circondata da un bell’ambiente e sono stata bene. Sono rimasta perchè voglio fare un’altra stagione in cui puntare in alto. A Mondovì puoi fare un bel campionato, con serenità.” - spiega Clara Decortes - “Grazie al nostro pubblico le partite sono divertenti e sono belle da vivere: ci vediamo tra qualche mese!”