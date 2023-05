A Savigliano l'incontro “Quando le aziende si danno allo sport. La sponsorship che fa bene a tutti”

“Quando le aziende si danno allo sport. La sponsorship che fa bene a tutti”.

Questo è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 11 maggio alle 18 a Savigliano in palazzo Taffini d’Acceglio (via Sant’Andrea 53).

L’evento precede la manifestazione sportiva «Strasavian» che si terrà in città domenica 14 maggio.

Organizzato dal locale Capitolo BNI Savoia con il patrocinio della Città di Savigliano e della CrSavigliano.

“La conferenza – spiega Petra Senesi attuale Presidente del Capitolo BNI Savoia - sarà l’occasione per capire insieme come le aziende del territorio possono sostenere le realtà sportive, creando un circolo virtuoso a beneficio di tutta la comunità, esse stesse comprese. Infatti, una buona sponsorizzazione a sostegno del territorio e delle associazioni sportive , è come una eco, torna sempre indietro, (anche fiscalmente).

Il segreto degli imprenditori di successo è fare squadra, per condividere esperienza e moltiplicare i risultati, tenendo bene a mente lo scenario territoriale che offre fermento socio culturale allo stesso tempo beneficia di grandi opportunità a livello economico: questa - spiega Senesi - è la ricetta del Capitolo Savoia del Bni, Business Network International, gruppo imprenditoriale saviglianese della più grande organizzazione di scambio referenziale al mondo, basato sul passaparola strutturato, positivo e professionale che sviluppa relazioni significative e a lungo termine tra imprenditori, professionisti e associazioni sul territorio. La filosofia BNI si basa sull'idea di “Givers Gain” (Chi dà, riceve).

Ogni grande viaggio – conclude la Presidente - inizia con un piccolo passo. Così gli imprenditori e i professionisti che desiderano sostenere il proprio territorio e i suoi talenti sportivi, sono invitati a partecipare, insieme, naturalmente alle realtà sportive che tanto spesso fanno scuola al nostro modo di fare il business in squadra.

All’evento parteciperanno: la Presidente del Capitolo BNI Savoia, Petra Senesi, il Presidente della Consulta Sport, Andrea Boriano, il Dott. Commercialista, Enrico Rivoira. A chiudere gli interventi saranno gli Area Director BNI Marco Franceschini e Marina Gambera che apriranno l’aperitivo conviviale e momento di networking.

Seguirà un aperitivo conviviale.

Ingresso libero.